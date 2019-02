Dragon Ball Super: quali potrebbero essere gli sviluppi del nuovo arco narrativo?

Dragon Ball Super ha appena visto l'inizio del suo nuovo arco narrativo, avente per antagonista Moro il Mangiapianeti, l'ennesima terribile minaccia per l'universo. Ma quali sono i possibili sviluppi che, con le informazioni fin qui in nostro possesso, possono aspettarci in futuro? Proviamo ad immaginarli insieme dopo il salto.

La versione cartacea di Dragon Ball Super ha da poco assistito all'esordio del primo arco narrativo non trattato nella trasposizione animata, denominato "Il Prigioniero della Pattuglia Galattica", una saga che vedrà come assoluto antagonista un essere tanto antico quanto pericoloso: stiamo parlando in particolare dello stregone malvagio Moro, detto il Mangiapianeti.

La sua comparsa ha coinciso con tutta una serie di riferimenti al passato della saga creata da Akira Toriyama, delle citazioni che non hanno lasciato indifferenti gli appassionati, portandoli anche a domandarsi se il futuro che li attende ricalcherà le vicende a cui tali eventi fanno riferimento. Nonostante siano passati pochi capitoli infatti, il nuovo arco narrativo ci ha già fornito abbastanza informazioni da permetterci di speculare sulle implicazioni che esso comporta.

Per cominciare il coinvolgimento della Pattuglia Galattica apre le porte a tutta una serie di future collaborazioni, visto che Goku e Vegeta, accettando di aiutare l'organizzazione in questo caso, hanno implicitamente suggerito che in futuro sarà possibile rivederli nelle vesti dei tutori della legge, qualcosa che potrebbe diversificare la loro solita motivazione per combattere, e cioè quella di salvare l'universo.

Un altro interessante elemento di novità è sicuramente il potere dimostrato da Moro, che usa una sorta di abilità magica per assorbire l'energia vitale di interi pianeti. Qualcosa di simile non era esattamente usuale in Dragon Ball, e potrebbe essere un importante nuova fonte di potenza per altri personaggi futuri, anche se non tutti i fan sono entusiasti di questa possibilità.

C'è poi un possibile legame tra il passato di Moro e il futuro della serie: se è vero che Dai Kaioshin ha usato una grande parte della sua energia divina per poter imprigionare il malvagio stregone, allora questo significa che, se non dovesse essere possibile eliminare definitivamente il villain, qualcun altro appartenente al ristretto numero di persone in possesso di tale aura dovrà compiere lo stesso sacrificio, con conseguenze permanenti. Che si tratti Goku, Vegeta, Beerus o di Whis, sicuramente sarebbe un grande colpo di scena per tutti i lettori.

Alcuni hanno addirittura ipotizzato un climax della saga sulle orme di Avengers: Infinity War, visto che Moro intende ripristinare il suo terrificante potete al 100%, lasciando quindi intravedere un futuro in cui la sua sete di energia vitale possa travolgere l'interno universo. Che il classico momento di iniziale trionfo del villain coincida proprio con l'assorbimento di una parte dell'energia vitale universale? Nel caso si tratterebbe senza dubbio di qualcosa di mai visto sino ad ora, anche se appare comunque altamente improbabile.

Che ne pensate? Quali sviluppi potrebbe avere Dragon Ball Super?