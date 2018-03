Dragon Ball Super: quali sono i possibili scenari per il finale del Torneo?

volge al termine: l'ultimo episodio che corrisponde al finale di serie andrà in onda domenica 25 marzo e sarà il numero 131. Intanto mancano ancora tre puntate al fatidico e temporaneo addio al nostro Goku, con l'episodio 129 previsto per domenica 4 marzo. Ma quali sono i possibili scenari che ci attendono da qui al finale?

C'è da dire una cosa: fino ad ora, alcune delle più quotate fan theory sui risvolti di Dragon Ball Super hanno più o meno indovinato alcune situazioni o addirittura eliminazioni e sacrifici che hanno costituito il climax della parte finale del Torneo del Potere. Gesti come quello di C17 o la sconfitta di Vegeta, ad esempio, erano chiaramente auspicabili e, se continuiamo a seguire questo trend, possiamo provare a prevedere alcuni possibili colpi di scena che ci attendono tra qualche puntata.

È assai probabile, innanzitutto, che entro l'episodio 130 conosceremo l'esito del duello tra Jiren il Grigio e Goku, con l'ultimo episodio che potrebbe riservare qualche sorpresa relativa soprattutto al personaggio di Freezer, proiettando il pubblico verso un incredibile cliffhanger che rimanderebbe il tutto a data da destinarsi.

Per adesso, infatti, il tiranno se ne sta in disparte, dopo essere stato malmenato sia da Toppo che da Jiren, probabilmente in attesa di conoscere il vincitore dello scontro tra il Pride Trooper e il nostro eroe. Una delle teorie più quotate è proprio la prospettiva che il duello finisca in parità con Goku e Jiren che potrebbero eliminarsi a vicenda lasciando sul ring il solo imperatore galattico, che risulterebbe il vincitore del Torneo decretando la sopravvivenza dell'Universo 7.

Ma, in tal caso, quale desiderio potrebbe mai esprimere Freezer? Un simile risvolto proietta vertiginosamente Dragon Ball Super verso il cliffhanger citato poc'anzi, mandando di fatto la serie in una sorta di pausa.

Ma se, invece, alla fine lo storico villain di Dragon Ball Z si rendesse protagonista di un gesto incredibilmente altruistico, sacrificandosi a sua volta contro Jiren per indebolirlo, oppure donando la propria energia a Goku per continuare a combattere?

Ormai mancano poche settimane alla conclusione e ogni risposta ci sarà svelata a breve, probabilmente già dall'episodio 129 di Dragon Ball Super.