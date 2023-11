Dragon Ball Super, il prossimo arco narrativo sarà l'ultimo?

Dopo gli eventi del capitolo 99 di Dragon Ball Super è chiaro che il prossimo capitolo segnerà la conclusione dell'arco narrativo Dragon Ball Super: Super Hero. In rete, i fan si stanno già chiedendo quando verrà pubblicato il primo capitolo del nuovo arco. Attenzione, di seguito troverete spoiler degli ultimi eventi del manga.

Dragon Ball Super è giunto agli ultimi momenti della lotta contro Cell Max. Nell'ultimo capitolo pubblicato, Gohan è finalmente riuscito a raggiungere la sua potentissima forma di Gohan Bestia e a sferrare al potente androide il suo colpo più forte.

Se si conoscono gli eventi del film Dragon Ball Super: Super Hero è chiaro che il prossimo capitolo segnerà la fine di questo combattimento e di tutta la saga. Questo arco narrativo è cominciato all'inizio di quest'anno con uno speciale prequel che conduceva agli eventi del film, ed è continuato con la versione manga del film stesso.

Ora, ci sono diverse possibilità per il futuro di Dragon Ball Super. La possibilità più concreta è che il manga si concentri su un nuovo arco narrativo disponibile ai lettori nel 2024. Un'altra possibilità è che il manga si prenda una pausa, permettendo agli autori di concentrarsi su altri progetti, come il nuovo anime Dragon Ball Daima.



Se avete già visto il film Dragon Ball Super: Super Hero ma non avete letto il manga vi consigliamo comunque di recuperare il capitolo 99, in quanto sono presenti alcune differenze che rendono il combattimento tra Gohan e Cell Max ancora più entusiasmante.