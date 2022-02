Dragon Ball Super, quando compariranno i guerrieri degli Universi mancanti?

Il capitolo 81 di Dragon Ball Super ha fatto fare un passo avanti a questa saga del sopravvissuto cereleano, dove Goku e Vegeta hanno migliorato le proprie tecniche e raggiunto nuove vette, ma davanti a loro sono comparsi avversari ancora più forti, anche se soltanto grazie al potere delle Sfere del Drago.

Mancano quindi quei guerrieri che erano forti per natura e non grazie a poteri sovrannaturali, come quelli degli altri universi dell'ormai confermato multiverso di Dragon Ball Super. Eppure, tolto qualche arco narrativo, gli altri guerrieri non si sono fatti vedere. Ormai è da anni infatti che non sono in azione quelli che conoscevamo, né sono stati presentati quelli degli universi sconosciuti. Quando faranno la loro comparsa in Dragon Ball Super i guerrieri degli universi più forti?

È probabile che sarà necessario attendere ancora molto tempo. Il finale dello scontro con Gas degli Heeter porterà anche alla fine della saga di Dragon Ball Super, con un nuovo arco narrativo che partirà nel 2022. Se fatto in concomitanza con il film, il manga di Toyotaro potrebbe addirittura permettersi di rinarrare gli eventi del prossimo lungometraggio, bloccando la situazione sulla Terra ancora per qualche anno.

Se tutto ciò non dovesse accadere, però, il mangaka potrebbe decidere di far tornare per qualche allenamento i personaggi conosciuti durante il Torneo del Potere. Visti gli allenamenti di Goku e Vegeta e l'ormai stabile presenza di Ultra Istinto e Ultra Ego nella serie, i due protagonisti di Dragon Ball Super potrebbero beneficiare di un nuovo scontro con Jiren, per poter misurare il loro miglioramento in questo periodo. E proprio questo potrebbe dare il via a una scoperta dei guerrieri degli altri universi, che però difficilmente compariranno definitivamente prima del 2023.

Questi infatti potrebbero essere una carta che Toyotaro e Toriyama si giocheranno a lungo termine, per mantenere la suspense della serie.