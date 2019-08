Dragon Ball Super, quando uscirà l'atteso capitolo 52?

Finalmente è arrivato il nuovo capitolo di Dragon Ball Super che ci aveva lasciati con il fiato sospeso a seguito della rivelazione di Vegeta. Ma mentre continuiamo a goderci l'uscita uscita del manga, trapela in rete la data di uscita del prossimo numero.

Il terribile arco narrativo incentrato su Moro sta rivelando i suoi frutti, sfornando al pubblico una saga finalmente ostica al punto giusto. Lo stregone è un villain potente, temibile, con troppi assi nella manica e con delle abilità al di fuori del normale. Infatti, Toyotaro ci fornisce appositamente un immagine di Neo Namec volutamente desertica, un Pianeta ridotto all'osso al seguito dell'assorbimento vitale che Moro sta eseguendo su ogni suolo su cui poggia i piedi.

Dopo aver fatto lo stesso col Pianeta Zoon, questa volta la banda criminale si dirige vergo una nuova Terra da assorbire, mentre Vegeta e Goku sono alle prese con le rispettive scelte. Infatti, il nostro eroe, dopo essersi battuto con Meerus, gli chiede se è possibile allenarsi, al fine di ottenere una nuova tecnica con cui contrastare lo stregone. Stessa sorte sta toccando a Vegeta che si è finalmente diretto a Yardrat, con la consapevolezza e il desiderio di poter sfidare nuovamente i propri limiti e diventare più potente.

In ogni caso, l'appuntamento è fissato al 21 settembre, quando il magazine di V-Jump debutterà in Giappone. I lettori di Manga Plus, invece, avranno l'opportunità di leggere il capitolo in anteprima un giorno prima, alle 17 in punto.