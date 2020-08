Dragon Ball Super: quando uscirà l'atteso capitolo 64?

Senza neanche dare il tempo al capitolo 63 di mostrarsi per intero, ecco che in rete si inizia già a discutere della prossima puntata di Dragon Ball Super, attesa come di consueto per il mese di settembre. Ma quando usciranno di preciso i nuovi capitoli del manga di Toyotaro e di Boruto: Naruto Next Generations?

I primi eclatanti spoiler di Dragon Ball Super hanno mostrato un ennesimo ribaltamento di fronte a seguito del clamoroso colpo di scena che ha visto protagonista Merus. In attesa di scoprire l'episodio per intero il prossimo 21 agosto, gli insider hanno già iniziato a indagare in merito alla preview per il prossimo numero di V-Jump, la rivista mensile su cui sono serializzati sia il manga di Toyotaro che il sequel di Naruto. A tal proposito, vi suggeriamo di dare un'occhiata ai primi leak di Boruto 49 che promettono l'inizio della battaglia tra Isshiki e Naruto.

Ad ogni modo, le anticipazioni per il prossimo mese sono già disponibili e sono rintracciabili in calce alla notizia. In attesa della traduzione, i leak hanno confermato la data di debutto per il prossimo numero del magazine che, sorprendentemente, uscirà con qualche giorno di anticipo rispetto al solito. Pertanto, salvo imprevisti, Dragon Ball Super 64 e Boruto 50 usciranno rispettivamente il 19 settembre in Giappone (intorno al pomeriggio del 18 settembre in Italia). Probabilmente, avremo modo di scoprire i contenuti delle due puntate qualche giorno prima dell'uscita ufficiale attraverso i draft di Toyotaro sensei e per mezzo dei consueti spoiler. Vi suggeriamo dunque di restare sintonizzati tra le nostre pagine per non perdervi le prossime novità in merito.

E voi, invece, avete già letto gli spoiler degli ultimi capitoli, cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.