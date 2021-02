Dragon Ball Super: quando uscirà il capitolo 70? Ecco la preview di V-Jump

Il capitolo 69 non è ancora nemmeno uscito eppure già in rete si iniziata a parlare del prossimo numero di Dragon Ball Super. Ci sono moltissime aspettative per la Saga del Sopravvissuto Granolah, arco narrativo che vedrà anche la partecipazione del guerriero più forte dell'universo.

Non sappiamo chi sarà questo fantomatico "Guerriero più potente dell'universo", inneggiato dal Pesce Oracolo nell'ultimo capitolo e dalla campagna promozionale di Shueisha. L'editore del manga, infatti, sta ruotando la nuova saga dietro la figura di Granolah e a quella di un misterioso individuo che sorgerà a breve e il cui ruolo sembra metterà a dura prova Goku e Vegeta. La tavola promozionale trapelata in rete nelle scorse ore, infatti, rivela anche la data d'uscita del capitolo 70 di Dragon Ball Super.

Il prossimo numero uscirà esattamente tra un mese, il 19 marzo in forma cartacea tramite la rivista V-Jump e il giorno prima su Manga Plus. Come di consueto, intorno alla prima settimana di marzo usciranno i draft del capitolo 70 mentre due giorni prima dell'uscita ufficiale gli spoiler completi. Vi suggeriamo dunque di continuare a seguirci per non perdervi alcuna novità sul futuro di DB Super.

Prima di salutarvi, vi rimandiamo alla tavola d'apertura con uno sguardo al Pianeta Cereal. E voi, invece, cosa vi aspettate dai prossimi capitoli? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.