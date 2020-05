Dragon Ball Super: quando vedremo il pieno controllo dell'Ultra Istinto?

Dopo aver presentato il Kaiohken, poi il Super Saiyan e le tante altre tipologie di trasformazioni, l'universo di Akira Toriyama è transitato verso il midquel Dragon Ball Super. Questa nuova storia, presentando avversari più forti come le divinità e gli angeli, ha ovviamente obbligato alla creazione di trasformazioni nuove e tecniche bizzarre.

Una di quelle tecniche di Dragon Ball Super che più ha fatto denotare la possibilità di un aumento di forza esponenziale è l'Ultra Istinto. Presentata come una tecnica divina e quindi difficilissima da imparare, finora Goku è riuscito a sfruttarla durante il Torneo del Potere in due stati, uno incompleto e uno completo. Grazie a questo ha lottato ad armi pari col potentissimo Jiren.

Recentemente, nel manga di Dragon Ball Super abbiamo rivisto l'utilizzo dell'Ultra Istinto nello stato Omen, ovvero quello incompleto, dato che Goku non è riuscito a padroneggiare lo stato perfetto durante l'allenamento con Merus. Quand'è che Goku riuscirà effettivamente a usare la tecnica a dovere?

Di sicuro, ciò non accadrà durante l'arco narrativo di Molo. Nonostante l'Ultra Istinto completo possa apparire per puro caso, magari nel momento precedente a un'immediata sconfitta, non vorrebbe dire che Goku è riuscito a padroneggiarlo. Bisognerà attendere ancora tante saghe di Dragon Ball Super prima di vedere Goku in quello stato dato che, usandolo, avrebbe una forza capace di rivaleggiare con un Dio della Distruzione e ciò lo porrebbe tra i guerrieri più forti del Multiverso di Dragon Ball Super.

Una volta imparato l'utilizzo dell'Ultra Istinto, per Goku ci sarebbero ben pochi rivali a disposizione. Voi pensate che vedremo l'Ultra Istinto completo prima della fine del manga o solo nelle ultime storie?