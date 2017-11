Dragon Ball Super: quanta forza può sprigionare Goku senza trasformarsi?

Negli anni, la forma base diè spesso stata al centro di accesi dibattiti tra i fan, i quali ancora oggi si domandano quanta forza possa sprigionare il Saiyan senza ricorrere alle trasformazioni tipiche della propria razza.non solo ha riacceso la disputa, ma potrebbe aver risposto al quesito...

Attenzione possibile Spoiler

Come i fan più “aggiornati” già sapranno, il nostro eroe, nello scorso episodio del recente anime prodotto da Toei Animation, ha affrontato la giovane Caulifla trasformata in Super Saiyan di secondo livello senza ricorrere ad alcun power-up: nonostante la ragazza fosse molto determinata a sconfiggerlo per carpire i segreti della trasformazione in Super Saiyan di terzo livello, Goku, ancora affaticato per lo scontro sostenuto con Jiren, non solo non si è trasformato, ma si è dimostrato in grado di schivare o comunque parare la maggior parte dei colpi dell’avversaria.



L’angelo Whis in persona ha infatti elogiato le capacità del combattente, sottolineando la sua indiscussa maestria nel calcolarne istintivamente la distanza e i movimenti del nemico, e soprattutto nell’individuare la giusta occasione da sfruttare a proprio vantaggio. Delle abilità, queste, che fanno di Goku un inconfutabile esperto di arti marziali.



Certo, il guerriero ha ricevuto una “trasfusione di potere” da Freezer, ma non si è ancora ricaricato del tutto, e nonostante questo ha saputo tenere testa con estrema facilità ad un Super Saiyan di secondo livello pur rimanendo alla propria forma base. Sebbene Dragon Ball Super, con i suoi livelli di potere quasi sempre “sballati”, non faccia altro che confondere i fan del sensei Toriyama sul reale potenziale dei vari protagonisti, in questo caso potrebbe aver -in parte- risposto al decennale quesito sulla forma base del Saiyan.

Voi cosa ne pensate? Vi ha sorpresi vedere Goku tenere testa ad un'avversaria così abile, e addirittura prenderla quasi in giro, senza trasformarsi già all'inizio del duello?