Dragon Ball Super: a quanto pare, Goku tifa Paris Saint Germain!

Se Goku potesse mai tifare per una squadra di calcio reale, quale sarebbe il team per cui parteggerebbe il beniamino di(e non solo)? A quanto pare, almeno secondo i tifosi parigini, il Super Saiyan più amato di tutti potrebbe essere un perfetto tifoso del Paris Saint Germain, nota squadra di club della Ligue 1 francese.

Nel corso di PSG-Marsiglia, match valido per la 27esima giornata della del massimo campionato francese, i tifosi del Paris Saint Germain si sono resti protagonisti di una coreografia tanto singolare quanto a dir poco spettacolare.

I tifosi, infatti, hanno esibito in curva un mastodontico Goku - in particolare, l'enorme telo raffigura la versione Super Saiyan di Dragon Ball Super, con la divisa da allenamento donatagli da Whis - sfoggiando l'incredibile coreografia all'interno dello stadio e durante la partita di calcio.

Un omaggio particolare, che di certo simboleggia la volontà dei tifosi del PSG di voler donare ai propri beniamini la stessa, incredibile forza del protagonista di Dragon Ball Super per permettergli di vincere la partita. Insieme a Goku, inoltre, sono state esibite le Sfere del Drago recanti gli anni in cui il Paris Saint Germain ha vinto il campionato francese.

Un'esibizione che ha portato decisamente bene al team parigino, che si è imposto prepotentemente sulla compagine marsigliese vincendo 3-0. Chissà che, per scaramanzia, non arrivino altre coreografie del genere: in futuro, magari per par condicio, potrebbe toccare a Vegeta...

Il profilo Facebook della divisione USA della Toei Animation ha condiviso anche un video, proveniente direttamente dai canali social del PSG, e che mostra proprio la coreografia di Goku.