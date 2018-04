Dragon Ball Super: a quanto pare, il manga renderà finalmente giustizia a Gohan!

Gohan è probabilmente uno dei principali rimpianti di Dragon Ball Super: gli sceneggiatori dell'anime non hanno voluto dare particolare spazio al figlio di Goku nonostante il suo grande potenziale, un ruolo che è stato in parte riscattato nel Torneo del Potere - anche se, forse, non abbastanza. Pare che il manga di Toyotaro sovvertirà tutto ciò.

Continuano ad arrivare spoiler sui nuovi capitoli della versione manga di Dragon Ball Super, realizzata da Toyotaro e supervisionata da Akira Toriyama. Tante sono state le differenze che, finora, contraddistinguono la Saga della Sopravvivenza degli Universi rispetto all'anime televisivo: l'eliminazione di Crilin e Tenshinhan, le ambiguità di Frost e tanto altro sembra essere in arrivo.

A quanto pare, anche il nostro Gohan ha ricevuto un drastico cambio nello script della trama: posto che, innanzitutto, lo vediamo indossare il Gi di Piccolo piuttosto che quello arancione e blu di suo padre, sembra che il figlio di Goku andrà sin da subito sotto i riflettori e terrà testa maggiormente ai suoi avversari rispetto alla controparte anime.

Nel capitolo 34 del manga, infatti, vediamo Gohan combattere molto più in scioltezza contro gli avversari dell'Universo 9 - che saranno poi eliminati da Freezer e Frost prima che il tiranno dell'Universo 7 tradisca il suo perfido alleato - oltre al fatto che riesce a salvare il suo mentore Piccolo dall'eliminazione raggiungendo un forte innalzamento della sua aura. Sin dall'inizio, contro l'Universo 9, ma anche contro Saonel e Pirina fino al duello con Dyspo al fianco di Freezer, Gohan ha faticato parecchio, pur riuscendo a cavarsela grazie alle sue strategie - che gli hanno valso anche il ruolo di leader dell'Universo 7.

Il manga di Dragon Ball Super ha già innalzato il livello di potenza di Frost rispetto all'anime in TV. La sensazione è che anche per Gohan, che è stato a suo tempo una colonna portante del franchise, stiano per arrivare giorni decisamente migliori.