Dragon Ball Super: il quarto volume del manga presenta diverse tavole inedite!

Disponibile in Giappone solo da qualche giorno, pare che il quarto volume del manga di Dragon Ball Super abbia sorpreso il lettori nipponici grazie alla presenza di ben quattro pagine inedite che hanno il merito di aver approfondito un particolare scontro.

Attenzione possibile Spoiler



Trasposizione cartacea dell’arco narrativo legato a Trunks del Futuro, il volumetto narra infatti l’apocalittico combattimento finale, tenuto nella timeline alternativa del Saiyan, fra i nostri beniamini ed i malvagi Black Goku e Zamasu.



Chiunque abbia visto i relativi episodi di Dragon Ball Super, di certo saprà di come Goku e Vegeta, durante la suddetta saga, abbiano dovuto ricorrere alla fusione per poter contrastare il guerriero nato dall’unione fra Zamasu e la sua controparte futuristica. Ma se nell’anime la fusione fra i due eroi si era sciolta già dopo qualche minuto, a causa dell’immenso potere sprigionato dal SSJB, nel manga era durata anche meno: appena una decina di pagine, le quali lasciarono insoddisfatti i molti fan del personaggio e più in generale delle rare fusioni fra Saiyan.



In occasione della raccolta in volume, il sensei Toyotaro non solo ha modificato una tavola -aggiungevi delle vignette inedite- ma addirittura ha incluso nell’albo quattro pagine extra che mostrano Vegeth fare letteralmente a pezzi l’avversario, arrivando ad utilizzarlo come se fosse una pallina da ping pong.



Ve le proponiamo di seguito, ricordandovi che proprio quest’oggi stamani abbiamo pubblicato la nostra recensione del primo volumetto dell'opera: l'avete acquistato anche voi?