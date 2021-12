Dragon Ball Super: la rabbia di Granolah nell'artwork a colori del capitolo 79

Sul pianeta Cereal è nato un nuovo combattente supremo. Grazie al desiderio espresso al drago Toronbo, Gas è diventato il più forte dell'Universo, superando persino il potenziale smisurato di Granolah. Quest'ultimo, però, pare deciso a riconquistare il trono del più forte: ecco la sua rabbia in un artwork a colori di Dragon Ball Super 79.

In vista dell'imminente debutto del prossimo capitolo dell'opera di Toyotaro e Toriyama, in rete ne sono stati diffusi i primi leak. Nelle pagine spoiler di Dragon Ball Super 79 vediamo la storia proseguire dal punto in eravamo rimasti.

Trovato l'ultimo Senzu, rimasto al sicuro nella sua tuta da battaglia, Vegeta affida le sorti di Cereal e dei Saiyan a Granolah. Seppur dubbioso, il vendicatore ingurgita il fagiolo magico. Guarito dalle ferite subite nel corso dello scontro con il Principe, è pronto per affrontare i responsabili della morte di sua madre e dell'estinzione della sua razza.

Dopo aver salvato Monaito dall'aggressione di Maki e Oil, Granolah si precipita da Goku, ormai allo stremo delle forze. Davanti al nemico, che gli ha strappato il titolo di più forte dell'universo, esplode di rabbia, quasi come se si stesse per trasformare in un qualcosa di simile a un Super Saiyan.

Questo ipotetico prossimo power up ha subito catturato l'attenzione dei fan, che hanno reso tributo alla bozza spoiler. Come vedete dal tweet in calce all'articolo, sulla base della tavola leakkata, un utente ne ha creato una bellissima versione a colori. Ecco, dunque, come potrebbe apparire la furia di Granolah in versione anime.



Secondo voi, quello è il preludio per una trasformazione di Granolah? Vi lasciamo a un altro artwork a colori, questa volta ufficiale. Ecco come appare l'Ultra Ego di Vegeta secondo Toyotaro.