Dragon Ball Super: la rabbia di Kale esplode in un cosplay tutto muscoli di Saiyan Queen

In Dragon Ball Super abbiamo fatto la conoscenza di un universo con tanti nuovi saiyan. In particolare a destare l'attenzione degli spettatori ci hanno pensato le due amiche Kale e Caulifla. Se la seconda essere particolarmente combattiva, la prima ha penato un po' per carburare e poi mettere in difficoltà i suoi avversari.

Infatti Kale è stata presentata in Dragon Ball Super come una ragazza mite e timida, ben lontana dall'indole di un guerriero. Con i suoi capelli lunghi e neri raccolti in una coda, già il suo aspetto con il vestito rosso mostra una certa introversione. Tutto cambia per la ragazza quando si trasforma, assumendo una forma molto simile a quella di Broly.

Nella versione Super Saiyan infatti Kale cambia radicalmente carattere e diventa particolarmente aggressiva, oltre che massiccia fisicamente con diversi muscoli in bella mostra. Per le normali cosplayer è molto più semplice rappresentarla nella forma base come fatto da Sousenka, ma c'è Saiyan Queen che ha deciso di presentarla nella versione berserk. Essendo una cosplayer fortemente dedicata al fitness, la donna è riuscita a mettere su negli anni abbastanza massa muscolare da poter rappresentare fedelmente Kale in versione Berserk con un cosplay tutto muscoli.

In basso ci sono varie foto dell'account Instagram di Saiyan Queen, è abbastanza fedele al personaggio di Dragon Ball Super secondo voi? Sempre riguardo i Super Saiyan Leggendari, avete mai immaginato come sarebbe Broly con la barba?