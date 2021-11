Dragon Ball Super: un racconto dal passato sconvolge la battaglia del presente

Quando Granolah e Vegeta erano pronti a sacrificarsi pur di prevalere, l’intervento dell’anziano Monaito ha calmato le acque. Scusandosi con il suo fedele amico Cerealiano per non essersi confessato prima, il Namecciano comincia il racconto della notte più oscura. In Dragon Ball Super 77 si torna indietro nel tempo!

Il più recente appuntamento con l’opera di Toriyama-sensei e Toyotaro si svolge prevalentemente nel passato. Quarant’anni prima della battaglia tra Goku, Vegeta e Granolah, in una notte di luna piena apparentemente tranquilla il Pianeta Cereal venne preso d’assalto dall’esercito Saiyan, il quale seguiva il volere di Freezer.

In un solo battito di ciglia, sfruttando la trasformazione in Oozaru, i Saiyan uccisero tutti i Cerealiani e i Namecciani, i quali convivevano pacificamente sul pianeta. Prima di morire, però, l’anziano Namecciano affidò le due Sfere del Drago di Cereal all’allora giovane Monaito, il quale fuggì al sicuro. Uno scimmione, però, si accorse della sua presenza, e cominciò a seguirlo.

Nel frattempo, prima di essere ucciso dalle truppe Saiyan, uno dei Cerealiani riuscì a distruggere la luna, annullando così gli effetti della trasformazione in Oozaru. Tornato alla normalità, lo scimmione che stava inseguendo Monaito si rivela essere Bardack, il padre di Goku.

Quando finalmente raggiunge una casupola in cima a una foresta, Bardack si imbatte in Monaito, il quale si trovava in compagnia del piccolo Granolah e di sua madre, Muesli. Ricordandosi della recente nascita di suo figlio Kakarot, per puro capriccio Bardack decise di lasciare il trio in vita. In quel frangente, però, con le truppe Saiyan in ritirata, gli Heeters fecero la loro comparsa.

I Villain discussero sulla vendita del pianeta, ma per via dei lamenti di Granolah si accorsero della presenza di Bardack, il quale con furbizia cominciò la sua messa in scena. Senza alcuna pietà, però, gli Heeters estrassero le armi contro la povera Muesli, che venne ferita a morte. Fuggendo in seguito a un’esplosione, Bardack portò infine Monaito e Granolah al sicuro.

Quando la scena torna al presente, l’anziano Namecciano chiede a Goku se quel Saiyan che tanto gli somigliava non fosse un suo amico o parente. Goku, però, rivelandogli di essere cresciuto sulla Terra, afferma di non sapere di chi stia parlando. Intervenendo nella discussione, Vegeta rivela a Kakarot che Bardack è il nome di suo padre, e che a quanto apre il suo cuore gentile è una sua eredità. Nel frattempo, gli Heeters sono ora in possesso di una Sfera del Drago su due.

Cosa accadrà in futuro? Goku scoprirà altri dettagli su suo padre Bardack? Nel frattempo, negli spoiler di Dragon Ball Super 78, gli Heeters sembrano essersi impossessati anche della seconda sfera di Cereal. Vi lasciamo alla copertina a colori di Dragon Ball Super Vol. 17.