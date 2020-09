Dragon Ball Super: il rapporto tra Goku e Beerus sta per cambiare, ecco perchè

Il rapporto tra Lord Beerus e Goku, nato in Dragon Ball Super, è quantomeno controverso. Inizialmente, i due si sono sfidati in una battaglia epica, in cui il Sayan è stato sconfitto. Il Dio della Distruzione ha così stabilito la sua superiorità e tra i due è nata una sorta di rivalità tacita. Ma il loro rapporto sta per cambiare.

Al termine della "Battaglia degli Dei", tra Goku e Beerus è nata una sorta di amicizia, anche se quest'ultimo ha sempre ribadito il suo essere superiore. Ma nel nuovo capitolo di Dragon Ball Super, il Dio della Distruzione ha finalmente ammesso i grandi progressi compiuti dal Sayan.

Con la scomparsa di Merus, Goku è sul punto di padroneggiare l'Ultra Istinto Perfetto. Mentre il Sayan cerca di domare il proprio spirito e convogliare tutta la sua energia, Whis e Lord Beerus lo osservano dubbiosi. I due esseri divini si chiedono se realmente Goku possa controllare una tecnica tanto complessa, ma, ovviamente, il Sayan sorprende tutti.

Con le sue nuove capacità, Goku mette alle strette Moro, che si ritrova al tappeto dopo un colpo letale. A quel punto, Lord Beerus ammette la potenza di Goku, mostrandogli rispetto per la prima volta in assoluto. "Perfettamente finito", dice a Whis, il quale controbatte osservando: "Oh? Un po' di rispetto da parte tua?".Goku, ha raggiunto un livello di potenza impressionante in Dragon Ball Super; persino gli Dei sono ora intimiditi da lui. Dopo un lungo addestramento, l'Ultra Istinto non ha più segreti e il Sayan potrà chiedere una rivincita a Lord Beerus.