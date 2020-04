Dragon Ball Super: quale potrebbe essere il reale livello di forza di Renso?

Nel corso degli anni di serializzazione e messa in onda, la serie di Dragon Ball ci ha permesso di conoscere moltissimi Saiyan diversi, tra film, manga e serie animata. Tutti hanno dimostrato a loro modo la propria forza, da Nappa a Radish, da Bardack a Broly. Anche se, ad oggi, i più forti sulla piazza sembrerebbero essere proprio Goku e Vegeta.

Molto probabilmente Goku sarà sempre un mezzo passo avanti a Vegeta che, però, ha il merito di essere stato l'unico guerriero ad avere la grinta e la tenacia giusta per star dietro a un mostro delle arti marziali come il nostro protagonista.

Sappiamo benissimo tutti com'è la storia dei Saiyan e del pianeta Vegeta, sappiamo che gli unici rimasti sono Vegeta, Goku, Gohan, Trunks e Goten o, per lo meno, lo erano fin quando Dragon Ball Super non ha deciso di introdurre l'Universo 6. Universo nel quale il pianeta Vegeta è ancora integro e sul quale un vero e proprio esercito di Saiyan più agguerriti che mai si fanno valere nello spazio.

Durante la saga del Torneo del Potere, ciò ha permesso ai fan di fare la conoscenza di altri Saiyan come Cabba, Caulifa, Kale e un quarto individuo la cui forza è stata solo accennata e di cui molti appassionati vorrebbero conoscere bene la storia e scoprirne il reale livello di forza o, per lo meno, il livello che aveva tempo addietro: Renso.

Per chi non se lo ricordasse, Renso compare sul pianeta Vegeta dell'Universo 6. È il fratello di Caulifa e maestro oltre che della sorella, anche di Cabba. Lo stesso Cabba lo ricorda come un guerriero fortissimo e i risultati raggiunti con i due ragazzi sicuramente, se non sono una dimostrazione diretta del suo talento, lo incensano a insegnante dall'enorme bravura. I fan sanno che Renso era una vera e propria potenza nel suo periodo di massimo splendore, anche se molti non credono fosse poi tanto più forte di Bardack e, quindi, ben più scarso di due fenomeni come lo possono essere Goku e Vegeta. Ma è proprio per capire qual è il reale livello di Renso che agli appassionati piacerebbe vedere la sua storia narrata nell'anime o con un film apposito in cui viene narrata la storia del pianeta dei Saiyan dell'Universo 6.

Tu cosa pensi di Renso e che livello credi lui avesse nel periodo di massimo splendore e forma fisica? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.

