Dragon Ball Super: la reazione di Goku alla nuova forza di Vegeta

Con l'uscita del nuovo capitolo di Dragon Ball Super, abbiamo potuto riprendere il combattimento che i nostri eroi stanno portando avanti contro Molo, da dove ci eravamo interrotti. Se ricorderete bene, Goku era stato sconfitto e proprio quando sembrava fosse arrivata la fine per lui è giunto Vegeta a salvarlo.

Ebbene, è stato proprio il Principe dei Saiyan il protagonista del capito di questo mese di giugno, regalandoci emozioni e dimostrando a tutti come ormai non è più inferiore a Goku. Al contrario, grazie alla nuova tecnica appresa da Vegeta, che si è rivelata più utile del previsto, abbiamo potuto vedere per la prima volta il Saiyan superare il suo più grande rivale e, anche, dimostrare il profondo cambiamento che è avvenuto in lui da quando è giunto, in Dragon Ball Z, sulla terra.

Grazie a Piccolo abbiamo potuto compiere questo piccolo viaggio nel passato e grazie alle parole di Vegeta riguardo il suo essere un "cattivo destinato all'inferno" cogliere davvero quanto sia profondamente maturato.

Se già queste piccole soddisfazioni hanno fatto onore a un personaggio amato dai fan come Vegeta, ci ha pensato Goku e la sua reazione alla nuova forza del rivale a incensare ancor di più il percorso che il Principe ha seguito in questi anni.

Infatti, il protagonista, non solo ha ammesso che Vegeta è divenuto più forte riuscendo a padroneggiare una tecnica che lui non era riuscito a imparare, ma si è anche dimostrato più che eccitato dalla nuova sfida che gli si è posta davanti, già pronto ad allenarsi per superare l'amico.

Cosa dobbiamo aspettarci dal proseguo di questa saga, soprattutto ora che Toriyama sembrerebbe aver dato più libertà di manovra a Toyotaro nel portare avanti la serie di Dragon Ball Super?

