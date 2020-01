Dragon Ball Super: dopo le recenti rivelazioni, Merus potrebbe diventare un antagonista?

La principale minaccia che sta impegnando i nostri eroi nell'attuale arco narrativo di Dragon Ball Super è senza dubbio il temibile Moro. Di capitolo in capitolo, tuttavia, stiamo assistendo a delle sottotrame che hanno portato a delle rivelazioni piuttosto interessanti, come quella riguardante la vera identità di Merus.

Nell'ultimo capitolo, infatti, abbiamo appreso che Merus è un membro della stirpe degli angeli, ed è stato inviato nell'Universo 7 dal Gran Sacerdote per studiare la natura del bene e del male, declinata dal punto di vista degli esseri umani.

Durante l'addestramento con Goku, Merus era sul punto di violare le leggi che regolano la sua stirpe, e per questo motivo è stato costretto a fare ritorno al regno degli angeli. Appurata, quindi, la sua vera identità, il personaggio tornerà in un secondo momento dalla parte dei buoni o in veste di antagonista?

La domanda sembra di facile risposta, visto il comportamento mostrato durante la saga attuale, decisamente a favore di Goku, Vegeta e il resto dei pattugliatori galattici. Tuttavia il personaggio non dispone di un'etica prestabilita, proprio come il resto degli angeli, ma ha sfuggito a questa neutralità proprio schierandosi contro Moro e la sua armata.

Avendo visto direttamente di persona, l'infinità malvagità delle azioni di Moro, che senza alcuno scrupolo ha sterminato gli abitanti di un intero pianeta, Merus potrebbe presto stancarsi di sottostare all'imparziale costituzione degli angeli, decidendo quindi di prendere una direzione unilaterale.

Nella saga di Black Goku, per esempio, la morale indefinita di Zamasu è stata terribilmente corrotta, dopo aver saggiato la malvagità e l'inutilità dell'essere umano, portandolo a supportare i suoi ideali attraverso un folle genocidio.

Nel caso di Merus potrebbe esserci un'inversione positiva, ma anche se così fosse verrebbe meno all'ordinamento della sua stirpe, costringendo il Gran Sacerdote a prendere dei provvedimenti a riguardo.

Insomma, in Dragon Ball Super il comportamento e il modus operandi degli angeli non è stato ancora esplorato del tutto, e sicuramente costituirà un elemento di trama molto importante per le prossime saghe, o perlomeno ce lo auguriamo, dal momento che anche Super Dragon Ball Heroes ha incominciato a muoversi in questa direzione.

Voi che ne pensate? Fateci sapere la vostra!

Mentre Goku si è allenato con Merus, Vegeta non è rimasto guardare, e l'ultimo capitolo di Dragon Ball Super ha messo in evidenza tutti i suoi progressi,