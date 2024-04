Dragon Ball Super: l'Ultra Istinto, Ultra Ego e Beast hanno punti deboli?

Con poteri sempre più grandi, che come da tradizione permettono ai nostri guerrieri di sbaragliare il malcapitato di turno, Dragon Ball Super colpisce sempre più forte con botte e nuove acconciature. Ma i Saiyan sono davvero invincibili ora? Non di certo per Beerus, protagonista di un'interessante curiosità su Dragon Ball Super.

L'ultima interazione del manga nato dalla penna del compianto Akira Toriyama ha alzato non poco l'asticella dei livelli di potenza dei personaggi, in particolare per quanto riguarda Goku, suo figlio Gohan e Vegeta. Ma quali sono attualmente i punti deboli dei nostri amati guerrieri-scimmia?

Apparso per la prima volta nella saga del Torneo del Potere, l'Ultra Istinto di Goku permette all'utilizzatore di svuotare la mente, consentendo al corpo di muoversi automaticamente. Il limite di questa tecnica è dato dalla necessità di una costante concentrazione assoluta, difficile da mantenere negli scontri più concitati.

L'Ultra Ego di Vegeta, di cui ancora si è visto poco, mette in mostra forza e debolezza dell'altezzoso Saiyan, che potrebbe arrivare a distruggere il proprio corpo nel tentativo di spingere al limite una tecnica che, per natura, obbliga a concentrarsi profondamente sulla distruzione stessa.

Come suggerisce il nome, la trasformazione di Gohan in Beast è tutt'altro che priva di rischi: in un processo simile a quanto avviene con Broly, il giovane guerriero potrebbe perdere il controllo di se stesso se si spingesse troppo oltre nella liberazione del suo pieno potere, non essendo ancora in grado di controllarlo del tutto.

In attesa di novità su questi poteri con il ritorno del manga, ecco 3 ipotesi su cosa potremmo vedere nella prossima saga di Dragon Ball Super.

Su Sand land. Ultimate edition è uno dei più venduti di oggi.