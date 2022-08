Dragon Ball Super: nuovo record di persone che lanciano la kamehameha contemporaneamente

La Kamehameha è la tecnica più iconica del capolavoro di Akira Toriyama, un attacco potente e che Goku ha ereditato persino ai suoi figli. La celebre 'onda energetica' è talmente conosciuta che durante una proiezione di Dragon Ball Super: Super Hero è stato superato un precedente record.

In attesa dell'arrivo in Italia di Dragon Ball Super: Super Hero, nel frattempo la pellicola è stata distribuita in diversi Paesi del mondo. Il lungometraggio sta infatti riscuotendo un grande successo ovunque, anche in Israele dove il film ha fatto parlare di sé per un motivo in particolare.

La pellicola è uscita nelle sale dei cinema israeliane qualche giorno fa, tuttavia il 18 agosto, durante una delle proiezioni, è avvenuto un fatto curioso: 974 appassionati, accorso in sala a guardare DBS: Super Hero, hanno superato il record per 'numero di persone che eseguono contemporaneamente una kamehameha'. In calce alla notizia potete dare un'occhiata alla clip registrata che immortala questo memorabile evento. Per chi non lo sapesse, il precedente record era datato al 2019 quando 784 fan eseguirono insieme la Kamehameha durante il San Diego ComiCon.

E voi, invece, cosa ne pensate della mobilitazione di quasi mille appassionati a compiere insieme l'onda energetica? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento qua sotto.