Dragon Ball Super: Red Ribbon protagonista della prossima saga dell'anime

Qualcosa di importante bolle in pentola per quanto riguarda l'anime di Dragon Ball Super. Quest'ultimo è nella sua canonicità in pausa da un pezzo ma il giorno 29 novembre arriva una preview che stuzzica i fan.

Già è noto che Toriyama lavora ad un nuovo progetto di Dragon Ball e tra Super Hero e altro il franchise non accenna assolutamente a battute d'arresto. Anzi, mentre il manga vedrà il ritorno di Goten e Trunks protagonisti, come così fu per un pezzo della saga di Majin Bu, l'adattamento anime è ancora più avvolto nel mistero.

Il team eppure lancia sulla rete ufficiale un teaser di una certa portata. Il tweet, visibile in calce alla notizia, riguarda un aggiornamento testuale allegato con il logo dell'Armata del Red Ribbon, o Fiocco Rosso in adattamento Italia 1. "La rinascità del Red Ribbon è vicina?", recita il post. Per i dettagli l'annuncio nella sua interezza avverrà alle ore 10:00 in punto dell'orario giapponese del giorno 30 novembre 2022. Per l'Italia la sorpresa sarà dunque nota alle 2:00 del mattino del medesimo giorno.

I fan hanno già elugubrato delle proprie teorie sul teaser. Alcuni ritengono che gli aggiornamenti abbiano a che fare con l'uscita in Blu-ray di Dragon Ball Super: Super Hero mentre altri credono nel ritorno dell'anime. Voi cosa ne pensate di questo misterioro tweet ufficiale? Diteci la vostra con l'apposita funzione commenti. Nel frattempo potrebbe essere di vostro interesse sapere che Goku Super Saiyan Blue ha sorvolato New York City.