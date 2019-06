Dragon Ball Super reintrodurrà mai il personaggio di Cell?

L'anime e il manga di Dragon Ball Super hanno ripescato diversi nemici e volti noti dalle precedenti serie del franchise, è toccato a Freezer, a Broly, ma i fan vorrebbero rivedere uno degli antagonisti più amati che ancora non ha fatto ritorno: Cell

L'androide ancora non ha avuto modo di essere ricontestualizzato all'interno di Dragon Ball Super, nonostante le varie occasioni per introdurre personaggi del tutto nuovi o rielaborare i precedenti non siano mai mancante. Il lavoro svolto con Freezer è un esempio: il villain ha trovato spazio in ben due lungometraggi e nel Torneo del Potere, all'interno del quale è stato cruciale per le sorti dell'universo 7.

Oltre all'imperatore del male, anche Broly ha trovato nuova linfa nella neonata mitologia di Dragon Ball, con Akira Toriyama che ha deciso di riscrivere i connotati del villain, un tempo spietato e dalla cattiveria ingiustificata, ora è un'antagonista più riflessivo e dal carattere leggermente più sfumato, sintomo della voglia di coniare delle personalità maggiormente complesse.

A questo punto viene da chiederci, rivedremo mai Cell, anche magari in una veste diversa? Un indizio ci arriva da un capitolo bonus di Dragon Ball Super mostrato in occasione del Jump Carnival dell'anno scorso. Al suo interno, C17, mentre parla della protezione dell'isola da lui custodita, fa riferimento a delle specie particolari che vivono ancora in quel territorio:

" Oh, ho scordato di dire a Goten e Trunks dei Cell Junior. Ce ne sono sette di loro sull'isola, ma li ho educati in modo che loro non attacchino i ranger".

Successivamente la narrazione ci suggerisce che i Cell Junior si sarebbero rigenerati dalla cellule di quelli sconfitti da Gohan precedentemente. Quindi abbiamo la certezza che il nucleo di questi esseri è ancora in circolo in Dragon Ball Super, un dato non da poco per la reintroduzione di un nemico anche solo simile a Cell. Ricordiamo che anche in Dragon Ball FighterZ l'antagonista gioca un ruolo fondamentale all'interno della trama, segno di come sia ancora molto gettonato all'interno della serie.

Perfino i membri del cast di Dragon Ball Super vorrebbero vedere un suo ritorno: Il doppiatore Tomokazu Sugita (la voce di Lemo) ha espresso le seguenti parole prima dell'uscita del film, secondo la descrizione della fonte Herms98:

"Sugita vuole disperatamente Cell nel prossimo film. Ne parla continuamente... Il doppiatore ha riapprezzato il villain dopo aver riguardato Dragon Ball Z da adulto, stimando il comportamento sprezzante di Cell e la sua violenza ingiustificata, insieme all'estetica a suo dire particolarmente azzeccata del personaggio."

Voci insistenti vogliono anche un ritorno di Cooler nel prossimo film del franchise.

Voi che ne pensate? Vi piacerebbe rivedere Cell oppure preferireste l'entrata in scena di nuovi antagonisti?