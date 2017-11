Dragon Ball Super: i produttori non escludono il crossover con ONE PIECE!

ONE PIECE , i due franchise più popolari di Toei Animation , si sono in passato incontrati in un crossover che ha coinvolto anche. Ma quante possibilità vi sono che succeda di nuovo una cosa del genere? Sentiamo cosa ne pensa lo staff coinvolto nella produzione di

Recentemente, Kimitoshi Chioka e Hiroyuki Sakurada, rispettivamente produttore e direttore dell’ultimo anime di Akira Toriyama, hanno partecipato ad una convention che si è tenuta in Spagna, e proprio in quest’occasione avrebbero risposto ad un interessante domanda rivolta loro dai fan.



Sulla possibilità che Dragon Ball Super possa ricevere infatti degli speciali come quello di Bardack e Trunks, o meglio ancora un altro crossover con ONE PIECE, i due responsabili hanno affermato che al momento la produzione non ha pianificato nulla del genere, aggiungendo però che “tutto è possibile”.



Menzionato in apertura, il crossover fra Dragon Ball, ONE PIECE e Toriko risale ormai all’aprile 2013, quando due episodi dell’anime tratto dall’opera di Eiichiro Oda coinvolsero un cast immenso e tratto dalle tre serie di successo. Dragon Ball e ONE PIECE, inoltre, si sono incontrati anche a livello cartaceo nel 2006, con l’uscita dello speciale crossover chiamato “Cross Epoch”.



Non non sapendo se le due serie si incroceranno ancora, in futuro, non possiamo fare a meno di immaginare come sarebbe un’eventuale scontro fra Goku e Luffy, potenziati rispettivamente dall’Ultra Istinto e dal Gear Fourth. Chi vincerebbe, secondo voi?