Dragon Ball Super: riaffiorano le memorie dei Saiyan

La battaglia con Gas prende una piega inaspettata in Dragon Ball Super capitolo 82. Conscio di non potercela fare, Goku mette in atto un astuto stratagemma. In un momento di tregua, però, il Saiyan viene colto da un improvviso flashback. Quali conseguenze avrà?

L’Heeters, che ha sconfitto persino Granolah, è semplicemente troppo più forte di Goku, che decide dunque di rinunciare a combattere e darsi alla fuga. Gas non ha ancora padroneggiato completamente la tecnica della Trasmissione Istantanea, e sfruttando questo vantaggio il Saiyan riesce a far perdere le tracce di sé.

Tra meno di mezz’ora, Gas riuscirà a tornare sul Pianeta Cereal, deciso a risolvere lo scontro una volta per tutte. Nel frattempo, Goku torna dai suoi compagni ed esorta Monaito a curare Granolah. Uniti, forse riusciranno a battere l’Heeters.

Alla dimora dell’anziano Namecciano, Goku riceve lo scouter che un tempo indossava suo padre. Questo, danneggiato, contiene un file audio della battaglia tra Bardack e Gas. Tuttavia, udendo la sua voce, in Dragon Ball Super 82 riaffiorano i ricordi del passato.

Un improvviso flashback sconvolge Goku, che ora ricorda il volto dei suoi genitori. I ricordi di Bardack e Gine in Dragon Ball Super 82, pare porteranno a importanti conseguenze. Goku, che si è sempre considerato un terrestre, come reagirà a queste memorie? Le sue vere origini, potrebbero portare a una nuova consapevolezza, nonché a una nuova versione dell’Ultra Istinto. In attesa di questa eventualità, negli spoiler di Dragon Ball Super 83 comincia la battaglia da Bardack.