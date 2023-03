Dragon Ball Super: il riassunto della saga della battaglia degli dei

La sconfitta di Majin Bu ha portato serenità nella vita dei protagonisti. Goku, Vegeta e le loro famiglie trascorrono giornate tranquille, fino a quando sul pianeta dei Kaioshin, il Sommo avvisa Goku del risveglio del Dio della Distruzione Beerus. Ha così inizio la saga della battaglia degli dei, prima di Dragon Ball Super.

Beerus è accompagnato da Whis, al quale rivela di aver sognato di affrontare un guerriero chiamato Super Saiyan God. Incuriosito dalla potenza dimostrata da questo misterioso combattente, Beerus chiede a Whis informazioni sui Saiyan, e viene a sapere della distruzione del pianeta Vegeta, e della presenza di due Saiyan molto potenti: il Principe Vegeta, e Goku, colui in grado di sconfiggere Freezer.

Mentre sulla Terra tutti festeggiano il compleanno di Bulma su una nave, e la banda di Pilaf li segue per impossessarsi delle sfere del drago, Goku si sta allenando sul pianeta del Re Kaioh del Nord, e viene raggiunto a sorpresa dal Dio della Distruzione. Testata la forza di Goku, in grado di raggiungere solamente il terzo stadio del Super Saiyan, Beerus decide quindi di andare sulla Terra per affrontare Vegeta.

Il dio arriva e con molta sorpresa di tutti Bulma lo invita, insieme a Whis, alla festa. Beerus mostra la sua grande passione per il cibo, in particolare per i dolci, e quando prova ad assaggiare uno dei budini di Majin Bu, quest’ultimo li ingurgita tutti scatenando l’ira della divinità. Una serie di scontri confusi finisce con la vittoria schiacciante di Beerus.

Minacciando di distruggere la Terra, il Dio della Distruzione si prepara a lanciare una grande sfera d’energia, ma i protagonisti, tra cui è finalmente arrivato anche Goku, invocano Shenron usando le sfere. Scoperto dal drago come arrivare al Super Saiyan God, ovvero con cinque Saiyan che donano energia ad un altro guerriero della specie. Il rituale va a buon fine dopo un fraintendimento e Goku riesce a raggiungere il vociferato Super Saiyan God, caratterizzato dai capelli e da un’aura rossa.

Goku parte all’attacco, e abituandosi alle sue nuove capacità combattive, riesce a tenere testa a Beerus. L’intensità dello scontro però genera una sfera d’energia dalla potenza straordinaria, capace di distruggere non solo la Terra ma l’intero universo. Annichilita la sfera, Beerus riprende il combattimento, riuscendo a sconfiggere Goku.

La saga della battaglia degli dei, raccontata dal capitolo 1 al capitolo 4, si conclude con la promessa di Vegeta riguardante il raggiungimento del Super Saiyan God, e con due scoperte sconcertanti: Beerus stava fingendo di dormire, e non ha mostrato il suo vero potere contro Goku.