Dragon Ball Super: il riassunto della saga di Granolah il Sopravvissuto Parte 1

Tra la distruzione e la devastazione causate da Molo si trova la testa di Seven-Three, recuperata dal suo creatore, Goichi, poi raggiunto da un individuo misterioso, con lunghi capelli verde acqua e una singolare benda sull’occhio destro. Ha così inizio la saga di Granolah il Sopravvissuto, sesta del manga di Dragon Ball Super.

Sul pianeta di Beerus, Goku e Vegeta hanno ripreso i rispettivi allenamenti, mentre il Pesce dell’Oracolo sembra non riuscire a riaddormentarsi: cattivo presagio stando alle parole di Whis. Granolah sta tornando con Seven-Three dagli Heeter, organizzazione criminale guidata da Elec, e durante il viaggio sogna la notte in cui il suo pianeta natale, Cereal, venne invaso dai Saiyan trasformati in Oozaru.

Elec informa Granolah del ritorno in vita di Freezer, e nell’ultimo cerealiano si accende nuovamente la sete di vendetta nei confronti di chi ha decretato la fine della sua razza. Tornato sul suo pianeta, Granolah parla con Monaito, un anziano namecciano, chiedendogli di usare le due sfere del drago di Cereal. Mentre Granolah evoca il drago Toronbo chiedendogli di diventare il guerriero più forte dell’universo, Vegeta apprende da Beerus le basi per attingere ai poteri degli Dei della Distruzione.

Granolah accetta di rinunciare a 150 anni di vita per ottenere poteri straordinari, che potrà usare però solo nei tre anni di vita rimasti. Granolah si reca da Elec per scoprire la posizione di Freezer, e dopo aver compreso le nuove capacità del cerealiano, e avergli detto di non sapere dove si trovi l’ex imperatore galattico, il capo degli Heeter attua un piano per liberarsene: farà in modo di far incontrare a Granolah due Saiyan, Goku e Vegeta.

Ingannando Chichi e Bulma, gli Heeter riescono a far arrivare i due protagonisti su Cereal, e qui vengono immediatamente colpiti da Granolah, intenzionato a vendicarsi per la fine dei cerealiani. Il primo a combattere è Goku, e nonostante le difficoltà iniziali, usando l’Ultra Istinto Completo riesce a mandare al tappeto Granolah, solo per scoprire che il cerealiano aveva usato una sua copia per affrontarlo. Giunto finalmente sul campo di battaglia, Granolah stende Goku con un pugno, ferendolo gravemente.

Il principe dei Saiyan risponde agli attacchi nemici, ma quando l’avversario sembra avere la meglio, Vegeta scatena un nuovo potere, arrivando ad una nuova trasformazione, chiamata la Quintessenza dell’Ego, perfetta contrapposizione con l’istinto di Kakaroth. Nella forma dell’Ultra Ego Vegeta riesce a fronteggiare Granolah, e durante lo scontro i due parlano di come Freezer abbia sterminato sia i Cerealiani che i Saiyan.

Mentre il confronto continua, Elec e gli Heeters partono alla ricerca delle sfere del drago. Incurante di essersi pericolosamente avvicinato al villaggio dei Sugariani sul pianeta Cereal, Vegeta si scatena, provocando paura in un piccolo alieno. La scena colpisce Granolah, il quale, ricordando le emozioni provate al fianco della madre mentre i Saiyan distruggevano Cereal, decide di usare tutte le sue energie per uccidere Vegeta.

La prima parte della saga di Granolah il Sopravvissuto, raccontata dal capitolo 67 al capitolo 76, si conclude con l’interruzione dello scontro da parte di Monaito, pronto a raccontare la vera storia di come un Saiyan di nome Bardack riuscì a salvarli dallo sterminio dei cerealiani.