Dragon Ball Super: il riassunto della saga di Granolah il Sopravvissuto Parte 2

Lo scontro tra Goku, Vegeta e Granolah, ultimo della razza dei cerealiani, viene interrotto dall’arrivo di Monaito, pronto a raccontare tutta la verità riguardo il Saiyan che diversi anni prima riuscì a salvarli dalla distruzione di Cereal. Ha così inizio la seconda parte della saga di Granolah il Sopravvissuto, sesta di Dragon Ball Super.

Incaricato come gli altri Saiyan di sterminare gli abitanti del pianeta, Bardack si ribellò al volere di Freezer, recando in salvo Monaito, Granolah e sua madre, e individuando anche gli Heeter, intenzionati a rivendere il pianeta stringendo accordi con Freezer. Vicini agli Heeter, Bardack e i superstiti vengono scoperti, e senza pensarci due volte, Elec uccide Muezli, madre di Granolah, e Bardack catturò l’attenzione di Gas portandolo lontano.

Tronando al presente, il gruppo di Elec ha trovato le due sfere di Cereal, e il leader evoca Toronbo per far diventare Gas il guerriero più potente dell’universo, che 40 anni prima venne sconfitto da Bardack nonostante fosse già incredibilmente forte. Gli Heeter partono quindi all’attacco, e Granolah finisce al tappeto dopo un singolo attacco di Gas.

La spettacolarità dello scontro viene interrotta da Elec, che liberando Gas della sua collana, gli fa perdere il controllo. Gas si scaglia su tutti con una ferocia inaudita, fino a rimanere colpito da Goku, per via della somiglianza con Bardack, il Saiyan che anni prima lo sconfisse. Ripresa fiducia in sé stesso, Gas torna a combattere, e inizia un singolare confronto con Goku riguardo l’abilità nell’usare il teletrasporto.

Goku usa la tecnica per consentire a Monaito di curare Granolah, e riesce a tornare su Cereal molto prima dell’avversario. Grazie al tempo guadagnato, Goku può rivivere i ricordi del padre attraverso le registrazioni vocali presenti nello scouter di Bardack, tenuto come un cimelio da Monaito. Goku apprende di come suo padre rifiutò di tornare sul suo pianeta, e rimase su Cereal a proteggere Granolah e Monaito, e riuscì a sconfiggere Gas aumentando il suo kie sfruttando al massimo la crescita della capacità combattiva caratteristica dei Saiyan.

Ascoltando le parole del padre, Goku comprende il senso dell’orgoglio dei Saiyan, e ora, sia lui che Vegeta, sono pronti ad affrontare nuovamente Gas con l’Ultra Istinto e l’Ultra Ego. Dopo vari scambi di colpi, Goku attiva il Vero Ultra Istinto, molto simile a quanto visto di Bardack nel flashback, e riesce a scagliare un potente pugno a Gas. Raggiunto da Elec, l’Heeter più forte viene spinto a sfruttare tutto sé stesso per uccidere Goku, Vegeta e poi Freezer.

Gas aumenta la sua potenza, invecchiando a vista d’occhio, ma grazie al ritorno di Granolah, e alla manifestazione gigante di Goku, viene spedito nell’atmosfera. Nell’apparente pace dopo la battaglia, Monaito viene trafitto da un colpo d’energia. Si tratta di Gas, invecchiato ulteriormente. Stravolto dal suo aspetto dopo essersi specchiato sulla superficie dell’acqua, Gas viene brutalmente ucciso in un singolo colpo da una vecchia conoscenza: Freezer, arrivato sul pianeta poco prima.

L’ex imperatore è infatti tornato più forte che mai grazie ad uno speciale allenamento in una stanza dello spirito e del tempo, durato per circa 10 anni in quella dimensione, e arrivando a ottenere una nuova forma. Black Freezer riesce a sconfiggere facilmente sia Goku che Vegeta in Vero Ultra Istinto e Ultra Ego, solo dopo aver ucciso anche Elec.

La seconda parte della saga di Granolah il Sopravvissuto, raccontata dal capitolo 77 al capitolo 87, si conclude con l’arrivo di Whis su Cereal, il quale guarisce Monaito, e il ritorno dei protagonisti sul pianeta di Beerus per riprendere gli allenamenti.