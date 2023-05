Dragon Ball Super: il riassunto della Saga dei Prigionieri della Pattuglia Galattica Parte

Goku e Vegeta, intenti a migliorare dopo il Torneo del Potere, stanno per iniziare un nuovo allenamento quando una squadra della Pattuglia Galattica giunge sulla Terra. Un criminale è fuggito e per fermarlo è necessario il Grande Kaioshin, quindi Majin Bu. Ha così inizio la saga dei Prigionieri della Pattuglia Galattica, quinta Dragon Ball Super.

Il criminale è in realtà Molo, potente stregone che circa 10 milioni di anni prima fu fermato proprio dal Grande Kaioshin, come racconta Merus, membro della pattuglia ai due protagonisti. La minaccia è più preoccupante di quanto appaia, e dopo il consiglio del Re della Via Lattea, Goku e Vegeta si uniscono alla pattuglia. Dopo alcune missioni, Goku individua il Ki di Molo, indirizzato verso Neo Namek.

Grazie al teletrasporto Goku e Vegeta riescono ad arrivare prima sul pianeta e ad avvisare gli abitanti. Molo vuole impossessarsi delle sfere del drago Polunga, e nonostante i Saiyan tentino di coglierlo di sorpresa, usando le loro migliori forme, Molo si dimostra superiore. Questo perché lo stregone è in grado di assorbire l’energia dei pianeti e delle forme di vita che li abitano, e finisce per privare anche i protagonisti delle loro forze, rendendoli incapaci di trasformarsi.

Sconfitti, Goku e Vegeta si risvegliano tre giorni dopo la battaglia, durante i quali Molo ha seminato distruzione ed è entrato in possesso delle sfere. È il turno di Majin Bu, finalmente sveglio, e pronto a tenere testa allo stregone, grazie alla sua invulnerabilità ai suoi poteri. Mentre i due combattono, Cranberry, alleato di Molo, prende il namecciano Esca in ostaggio per fargli evocare Polunga e usa il primo desiderio egoisticamente, per poi essere fermato e minacciato da Molo. Lo stregone gli ordina di chiedere di fargli recuperare tutti i suoi poteri. Tornato in forze, Molo riesce a fuggire dallo scontro col Grande Kaioshin, uccidere Cranberry ed esprimere il terzo desiderio.

Grazie all’intervento diretto di Merus, dopo un ulteriore tentativo di Majin Bu, Molo torna su Neo Namek dopo averne assorbito parte dell’energia, e si trova nuovamente contro Goku e Vegeta. Col terzo desiderio, però, Molo ha chiesto la liberazione di altri prigionieri della Pattuglia Galattica, che guidati da Saganbo stanno per raggiungere il pianeta. Nonostante la loro forza, i due Saiyan non riescono a tenere testa ai nuovi arrivati, venendo anche privati di energia da Molo, e per questo si ritirano nel quartier generale della pattuglia.

Mentre Molo parte coi suoi alleati alla ricerca di pianeti come buone fonti di energia da assorbire, Goku decide di allenarsi al fianco di Merus con l’obiettivo di padroneggiare l’Ultra Istinto, e Vegeta si dirige verso Yardrat per apprendere nuove tecniche. Sulla Terra intanto, Jaco informa Piccolo, Crilin, Esca e Dende dell’arrivo di tre scagnozzi di Molo, Shimorekka, Yunba e Seven-Three, capace di replicare le tecniche di chiunque riesca a toccare sulla nuca. Grazie a questa capacità, i tre criminali riescono ad avere la meglio sui protagonisti.

La prima parte della saga dei prigionieri della Pattuglia Galattica, narrata dal capitolo 42 al capitolo 54, si conclude con Whis che si reca dal Gran Sacerdote per parlare delle leggi degli Angeli e della questione riguardante Merus.