Dragon Ball Super: il riassunto della saga dei prigionieri della pattuglia galattica Pt 2

Molo sta setacciando pianeti ricchi di energia per far diventare lo stregone ancora più potente. Nel mentre Goku si allena con Merus, che si rivela in realtà un angelo, e Vegeta apprende nuove tecniche su Yardrat. È proprio il principe a scoprire il prossimo obiettivo di Molo: la Terra. Ecco il continuo della quinta saga di Dragon Ball Super.

Whis interrompe l’allenamento speciale tra Merus e Goku, e scorta l’angelo sul pianeta di Beerus, allontanandolo da qualsiasi interferenza col destino del Saiyan e della Terra nell’imminente scontro con Molo. I diversi scagnozzi dello stregone iniziano a razziare villaggi e città, seminando confusione e distruzione tra gli abitanti del pianeta. Inizialmente i Guerrieri Z tentano di resistere agli antagonisti, ma Saganbo si rivela un avversario più ostico del previsto.

A tenergli testa è solo Goku, che giunto sulla Terra col teletrasporto, dimostra i risultati dell’allenamento: ora è in grado di attivare a suo piacimento l’Ultra Istinto Incompleto. Molo testa le nuove capacità del protagonista potenziando Saganbo, ma quest’ultimo non riesce a controllare la sua energia e finisce al tappeto.

Inizia quindi lo scontro tra Goku e Molo, in cui il Saiyan è in netto svantaggio. Intanto Merus e Whis osservano rapiti la battaglia, commentando le rischiose decisioni di Goku, e Vegeta percepisce i due ki in conflitto. Dopo aver appreso un’ulteriore tecnica dagli yardratiani il principe, non senza difficoltà, riesce a teletrasportarsi sulla Terra. Ora è il suo turno, e trasformatosi immediatamente in Super Saiyan Blue Shinka si scaglia contro Molo.

Ad ogni colpo Vegeta sta assorbendo il ki dello stregone, generando una sfera d’energia per ridonare ai rispettivi proprietari la loro energia. Molo, indebolito, decide quindi di assorbire completamente uno dei suoi alleati: Seven-Three, il quale aveva già copiato e preservato le sue stesse abilità. Goku tenta allora un nuovo attacco contro l’avversario, con l’aiuto di Gohan, ma Molo lo trafigge con un colpo secco, provocandogli un buco nel torace.

La situazione appare disperata, ma mentre Goku viene guarito da Dende, in scena arriva Merus, pronto a concludere l’allenamento del Saiyan facendogli raggiungere l’Ultra Istinto Completo. Merus inizia a colpire i punti deboli di Molo: le gemme, finendo col rompere la gemma centrale, quella posta sulla fronte, poco prima di svanire chiedendo a Goku di proteggere l’universo.

L’angelo Merus si è sacrificato per Goku, e quest’ultimo, quasi come avvenuto dopo la morte di Crilin e la trasformazione in Super Saiyan, riesce a raggiungere l’Ultra Istinto Completo e a padroneggiarlo. Goku è ora nettamente in vantaggio, ma dopo aver saputo della condanna a morte di Molo, decide di risparmiare il nemico, offrendogli addirittura un senzu per potersi riprendere.

Scelta che si rivela molto presto sbagliata. Molo, infatti, riesce a recuperare il braccio perso durante lo scontro con Merus, e assorbire così i poteri dell’angelo. Tuttavia, l’esorbitante quantità di energia lo costringe a fondersi col pianeta Terra per contenerla, e così inizia anche ad assorbire l’energia degli abitanti.

Goku finisce per perdere la forma dell’Ultra Istinto, e a far tornare l’equilibrio sul campo di battaglia, prima della distruzione della Terra, è il piccolo Ub che guidato da Majin Bu ha generato una sfera d’energia con la quale Vegeta, e la sua tecnica della Separazione Forzata dello Spirit, può far tornare Goku in forze.

La seconda parte della saga dei prigionieri della pattuglia galattica, narrata dal capitolo 54 al capitolo 67, si conclude con la disfatta definitiva di Molo, la rinascita dei pianeti distrutti dallo stregone grazie alle sfere del drago di Namek, e alla scoperta che Merus è tornato in vita senza poteri angelici per volere di Shin.