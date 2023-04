Dragon Ball Super: il riassunto della saga della Sopravvivenza dell'Universo Parte 1

Tempo dopo la sconfitta di Zamasu, Goku, Vegeta e gli altri vivono normalmente, proseguendo gli allenamenti. Vegeta e Bulma aspettano il loro secondo figlio, e Goku è determinato a chiamare il grande Zen’o per organizzare il Torneo tra tutti gli universi. Ha così inizio la saga della sopravvivenza dell’universo, quarta di Dragon Ball Super.

I due Zen’o appaiono divertiti dall’idea del torneo, e dopo aver fissato una data del Torneo del Potere, organizzano un torneo di prova, dove però si esibiranno gli dei della distruzione di tutti i dodici universi. La dimostrazione di abilità e potenza delle divinità finisce però per far innervosire Zen’o, e quando questi stanno per decretare l’eliminazione degli universi peggiori, Goku interviene promettendo loro grandi scontri nel torneo del potere.

Dopo un rapido confronto tra Goku e Toppo dell’Undicesimo Universo, i due sovrani di tutti sono convinti, e si procede con la presentazione delle regole del torneo: ogni universo dovrà avere dieci difensori, per vincere sarà necessario mandare fuori dal ring l’avversario, e, soprattutto, si tratterà di una battle royale, tutti contro tutti. Dopo i 48 minuti di durata prefissati, l’universo con più membri sul ring sarà proclamato vincitore e potrà esprimere un desiderio con le super sfere del drago, mentre gli altri verranno eliminati.

Parte quindi la preparazione e la ricerca per i combattenti di ogni universo, e a difendere l’Universo 7 saranno: Goku, Vegeta, Piccolo, Gohan, Crilin, C-18, e C-17, Tenshinhan, e il Maestro Muten. Manca solo l’ultimo combattente, e Goku propone di riportare Freezer in vita, grazie ai poteri di Baba, solo per un giorno e farlo partecipare al loro fianco. L’ex imperatore accetta solo se potrà ottenere una resurrezione completa grazie alle sfere del drago.

I protagonisti raggiungono il Mondo del Nulla dovrà avrà luogo la competizione, dove notano vecchie conoscenze, come Hit del sesto universo, e adocchiano anche nuovi avversari come la Saiyan Caulifla dell’Universo 6, e Jiren, mortale più potente dell’Universo 11. Il Torneo del Potere ha inizio, e nei primi minuti Goku e compagni riescono a fare fuori con molta facilità alcuni concorrenti. Tuttavia, Freezer aiuta Frost dell’Universo 6 indicandogli i tre più deboli della sua squadra: Muten, Tenshinhan e Crilin.

Frost riesce ad eliminare Crilin dopo un attacco di Magetta, e cerca di colpire gli altri dell’Universo 6, avendo dalla sua anche Freezer. Per raggiungere i protagonisti, Frost elimina molti combattenti, per poi subire un attacco scorretto da Freezer, ormai contento di essersi liberato di altri concorrenti, che calciando fuori dall’arena l’ultimo dell’Universo 9 ne determina la cancellazione.

Intanto Goku sta affrontando alcuni membri della squadra a difesa dell’Universo 11, e dopo aver notato la sconfitta di Hit in uno scontro diretto con Jiren, non si fa scrupoli a scatenare la forma Super Saiyan Blue Perfezionato. Hit e Goku si alleano per tenere testa a Jiren, e nonostante la tecnica del Rallentamento Temporale usata da Hit, questi viene spedito fuori dall’arena dall’avversario, che ha dimostrato di essere estremamente resistente a qualsiasi tipo di attacco.

La prima parte della saga della sopravvivenza dell’universo, narrata dal capitolo 27 al capitolo 35, si conclude con Jiren che riconosce finalmente la perspicacia di Goku in combattimento.