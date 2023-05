Dragon Ball Super: il riassunto della saga della Sopravvivenza dell'Universo Parte 2

Dopo una prima concitata fase del Torneo del Potere, la saga della Sopravvivenza dell’Universo continua con nuovi intensi scontri. Mentre Goku si prepara ad affrontare Jiren dell’Universo 11 da solo, Vegeta e gli altri si ritrovano contro avversari molto particolari. Riprendiamo il riassunto della quarta grande saga di Dragon Ball Super.

Mentre Vegeta si scatena contro Toppo dopo essere stato offeso nel profondo, per essere considerato inferiore a Kakaroth, gli altri dell’Universo 7 ingaggiano scontri con avversari incontrastabili, come il combattente invisibile Gamisaras e il minuscolo Damon, che riescono ad eliminare rispettivamente C-18 e Piccolo.

Freezer sta affrontando Caulifla, che messa in difficoltà, viene raggiunta dall’amica Kale. Per reagire e tenere testa all’ex imperatore galattico trasformato in Golden Freezer, la ragazza scatena la sua vera forza fino a perdere il controllo e ad eliminare diversi concorrenti, tra cui alcuni suoi compagni.

Kale è la Super Saiyan Leggendaria dell’Universo 6, e grazie ai due orecchini potara rubati da Caulifla, le due riescono a fondersi dando vita a Kefla che elimina facilmente sei Pride Troopers dell’Universo 11. Arriva quindi Gohan a fronteggiare la fusione, e dopo uno scontro sfiancante, sia lui che Kefla finiscono fuori dal ring, decretando la fine dell’Universo 6. Intanto Goku sta continuando lo scontro con Jiren, senza ottenere i risultati sperati.

Seguendo però i consigli, e gli ennesimi insegnamenti del vecchio Muten, che nel tentativo di mostrargli come agire istintivamente viene lanciato fuori dal ring da Jiren, Goku risveglia una versione primordiale dell’Ultra Istinto, perdendo però molto presto la nuova forma. Tutti i restanti combattenti dell’Universo 7 si scaglia quindi contro Jiren, e nonostante tutti sfoggino le loro migliori tecniche, e C-17 si lasci esplodere per ferirlo o buttarlo fuori dal ring, il Grigio resta in piedi.

Goku torna ad affrontarlo, risvegliando l’Ultra Istinto Incompleto. Jiren è infastidito dal livello raggiunto dall’avversario, e finalmente Goku raggiunge il vero Ultra Istinto. Ora è solo questione di chi crollerà per primo, se Goku finirà le energie per sostenere la tecnica divina o se Jiren consumerà il suo ki. Jiren rivela il suo desiderio: far tornare in vita il suo vecchio maestro Gitchen e farsi riconoscere come un grande guerriero. Tuttavia, Goku e Vegeta decidono di lavorare di squadra e riescono a colpirlo.

Jiren però riesce a buttare fuori dal ring il Principe, e stavolta a soccorrere Goku è Freezer che dopo aver lanciato una sfera d’energia si scaglia contro il Grigio. Goku, Freezer e Jiren cadono dal ring, e, stupendo tutti i presenti, sull’arena spunta C-17 rimasto nascosto dopo la finta autodistruzione. L’Universo 7 vince il Torneo del Potere, e l’androide usa il desiderio per ripristinare tutti gli altri universi.

Tutti tornano nei rispettivi universi, e Beerus decide di riportare in vita Freezer per aver svolto un ruolo prezioso durante il torneo. La saga della sopravvivenza dell’universo, narrata dal capitolo 27 al capitolo 42, si conclude con la fuga di un prigioniero dal carcere della Pattuglia Galattica, prossimo grande antagonista della serie.