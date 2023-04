Dragon Ball Super: il riassunto della saga di Trunks dal Futuro

È passato del tempo dal torneo tra gli Universi 6 e 7, e mentre alla Capsule Corp. i protagonisti festeggiano, Bulma discute con Jaco delle conseguenze e dei pericoli del viaggio nel tempo. Diciassette anni nel futuro, un individuo simile a Goku sta seminando distruzione. Ha così inizio la saga di Trunks dal Futuro, terza di Dragon Ball Super.

Veniamo a sapere che Bulma è stata catturata, e quando Mai viene apparentemente uccisa, Trunks si scatena contro l'individuo che assomiglia tremendamente a Goku, per poi riuscire a raggiungere la macchina del tempo e riunirsi ai protagonisti nel presente. Qui spiega a tutti la situazione, raccontando anche del suo allenamento al fianco del grande Kaioshin nell'uso della spada Z. Intanto assistiamo anche alla formazione di Zamasu, essere deciso a divenire Kaioshin del 10 universo.

I protagonisti fanno la conoscenza del Gran Sacerdote e di Zeno, e vengono a sapere da Kibith che Zamasu sta cercando informazioni sullo scambio di corpi. Incuriosito da questa singolare ricerca, Beerus si dirige da Gowasu, Kaioshin del Decimo Universo e maestro di Zamasu, e una volta comprese le reali intenzioni dell’apprendista, lo distrugge. Il Black Goku nel futuro di Trunks è in realtà Zamasu che ha preso il controllo del corpo di Goku, uccidendolo subito dopo.

Decisi a fermare la minaccia, Trunks, Goku e Vegeta viaggiano nel tempo raggiungendo Zamasu. Dopo essere stato messo in difficoltà dalla potenza di Vegeta, trasformato in Super Saiyan Blue, Black Goku, in grado di raggiungere il livello di Super Saiyan Rosé, viene salvato dallo Zamasu del futuro della linea temporale dei protagonisti che è passato al futuro di Trunks.

Black riesce perciò ad avere la meglio su Vegeta e gli altri, costretti a fuggire. Mentre Trunks crea un diversivo, attirando verso di sé l'antagonista, i protagonisti salgono sulla macchina del tempo e tornano nel presente. Goku si reca dal maestro Muten per apprendere la Mafuba, e Vegeta trascorre un intero giorno nella stanza dello spirito e del tempo.

Pronti a tornare nella linea temporale alternativa, i due Saiyan arrivano appena in tempo per salvare Trunks, Mai e Gowasu, il quale ha viaggiato nel tempo per fermare Zamasu, rimanendo gravemente ferito dopo un attacco del suo ex discepolo. Purtroppo, Goku si è dimenticato il sigillo per fermare definitivamente Zamasu, il quale si fonde attraverso gli orecchini Potara a Black Goku, dando vita ad un essere estremamente potente e immortale.

L’unica speranza per i protagonisti resta quindi la fusione tramite orecchini di Goku e Vegeta, e il principe si convince ad usarli solo dopo essere stato messo in difficoltà. Vegeth Super Siayan Blue riesce a scatenarsi contro Zamasu, ma l’energia usata dalla fusione finisce per far tornare Goku e Vegeta separati. Intanto Kaioshin viene a sapere dell’addestramento di Trunks, e gli spiega come usare i poteri rigenerativi per ridonare forza a Goku o Vegeta. Il Principe si fa da parte, sapendo di essere ancora inferiore a Goku, il quale grazie all’energia ripristinata da Trunks riesce a perfezionare il Super Saiyan Blue e a mantenerlo per più tempo.

Zamasu fuso si infuria sempre di più, e quando sta per dividersi, Trunks taglia di netto le due metà. Iniziano però a formarsi e rigenerarsi diversi Zamasu, e a Goku viene un’idea: chiamare il grande Zeno per mostrargli la situazione e fargli distruggere ogni antagonista. Il re di tutti gli universi non si limita però a questo, e decide di disintegrare il pianeta, e solo grazie ad una rapidissima corsa verso la macchina del tempo i protagonisti riescono a fuggire.

Zamasu è stato definitivamente sconfitto, e la saga di Trunks dal futuro, narrata dal capitolo 12 al capitolo 26, si conclude con l’incontro tra i due Zeno organizzato da Goku, e dal ritorno di Trunks e Mai nel nuovo futuro nato da quando Beerus ha ucciso Zamasu, prevenendo la sua ascesa.