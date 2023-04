Dragon Ball Super: il riassunto della saga dell'Universo 6, inizia lo scontro tra Universi

In seguito agli eventi della prima saga di Dragon Ball Super Goku e Vegeta si allenano al fianco di Beerus e Whis. L’arrivo di Champa, Dio della Distruzione del Sesto Universo, e di Vados, e il loro interesse per il cibo squisito della Terra porta all’organizzazione di un nuovo torneo. Ha così inizio la saga dell’Universo 6, seconda della serie.

Le regole sono semplici: cinque sfidanti per Universo, e le sette Super Sfere del Drago come premio per l’universo vincitore. Dopo aver accettato la sfida, i protagonisti hanno due obiettivi principali: recuperare le sette super sfere e trovare altri tre combattenti disposti a prendere parte al torneo. Il terzo difensore è Monaka, considerato fortissimo da Beerus in persona, mentre come quarto e quinto vengono reclutati Majin Bu e Piccolo.

L’ora è giunta, e dopo tre giorni di allenamento nella Stanza dello Spirito e del Tempo Goku e Vegeta si riuniscono ai compagni per prendere parte al torneo, organizzato sul Pianeta senza nome. I protagonisti conoscono per la prima volta gli avversari: Botamo, Frost, Magetta, Cabba e Hit. Tutti, tranne Majin Bu, passano la prova scritta preliminare, e per questo l’Universo Sette può contare su un difensore in meno.

Il primo scontro tra Goku e il resistente Botamo si conclude con la vittoria del protagonista per aver lanciato fuori dal ring l’avversario. Entra sul campo Frost, creatura molto simile a Freezer, e in grado di raggiungere diversi stadi evolutivi proprio come l’ex Imperatore Galattico. Nonostante Goku sia superiore a Frost in forma Super Saiyan, sviene misteriosamente e ora spetta a Piccolo difendere l’Universo Sette.

Solo durante la battaglia, e grazie all’attenzione di Jaco, si capisce il motivo dietro la vittoria di Frost: aghi velenosi. Goku e Piccolo vengono rimessi in gara, ma ci pensa Vegeta a sconfiggere Frost. Il prossimo avversario è Magetta che sfruttando la lava all’interno del suo organismo mette in difficoltà il Principe dei Saiyan. Deciso a vincere però, Vegeta scatena un Final Flash spettacolare e mandando in ulteriore vantaggio il suo Universo.

Cabba si rivela un Saiyan del Sesto Universo, e Vegeta decide di insegnargli come raggiungere il livello del Super Saiyan, per poi mandarlo facilmente al tappeto trasformato in Super Saiyan Blue. Hit entra sul campo come ultimo combattente del Sesto Universo, e dimostra di riuscire a schivare i colpi di Vegeta, e allo stesso tempo a colpirlo senza che questi possa difendersi. Hit sconfigge quindi il Principe, colui che è riuscito a fermare ben tre avversari su cinque, e tocca nuovamente a Goku.

Il protagonista, come il Re della Via Lattea, capiscono che Hit riesce a muoversi in quel modo impercettibile eseguendo un salto temporale rapidissimo. Compreso questo, Goku inizia a fronteggiare Hit, arrivando ad usare per la prima volta il Super Saiyan Blue Kaioken, e ad annichilire la sua tecnica. Sentendosi però agli ordini di Beerus, Goku decide di uscire dal ring, e consegnare quindi la vittoria del round a Hit.

Tocca a Monaka, il quale terrorizzato, colpisce Hit con un pugno, il quale, deciso a ringraziare Goku per il gesto di poco prima, si lascia spedire fuori dal ring. Il Settimo Universo ha quindi vinto il torneo. La saga dell’Universo 6, narrata dal capitolo 5 al capitolo 13, si conclude con l’arrivo di Zeno, dio di ogni cosa, che divertito dagli scontri propone di organizzare una competizione tra i dodici unviersi, e con Beerus che esprime il desiderio di ripristinare la Terra nel sesto universo, facendo così felice suo fratello, il dio della distruzione, Champa.