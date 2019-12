Dragon Ball Super: ricapitoliamo gli appuntamenti di dicembre e gli annunci in arrivo

Avete avuto la possibilità, insieme a noi, di affrontare dall'inizio alla fine la telenovela in merito al futuro di Dragon Ball Super. A partire dalle prime voci di corridoio fino ai recenti presunti leak di DB Super 2, le notizie riguardanti il franchise non sono mai state così attive e intriganti.

Manca solo l'ufficialità in merito al ritorno di Dragon Ball Super, poiché lo stesso doppiatore di Vegeta pare essersi lasciato scappare l'annuncio in occasione di un concerto. Tuttavia, manca veramente poco alla certezza assoluta, ovvero quando il 21 e il 22 dicembre al Jump Festa 2019 si terranno ben due panel dedicati al mitico capolavoro di Akira Toriyama. Meno di una settimana, dunque, per conoscere i prossimi progetti dedicati al franchise, sia che riguardi un lungometraggio che una serie televisiva o, nel caso più fortunato, l'annuncio di entrambi i formati.

Importante, se non a dir poco fondamentale, è l'approdo sul piccolo schermo del nuovo episodio di Super Dragon Ball Heroes che manifesterà in pompa magna lo scontro fra Ultimate Hearts e Gogeta. Ma le uscite del mese non riguarderanno solo il campo legato all'animazione, poiché a partire dal 18 dicembre inizieranno a trapelare in rete i primi spoiler del nuovo capitolo dell'omonimo manga curato da Toyotaro che debutterà ufficialmente due giorni dopo.

L'ultima parentesi, infine, è dedicata ai videogiocatori che, il 21 dello stesso mese, avranno l'opportunità di ammirare Goku e Vegeta SSJ4 in Dragon Ball: Legends.

