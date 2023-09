Dragon Ball Super: ricordate quando Toei aveva anticipato il Super Saiyan God?

Dragon Ball Super ha portato numerose novità nell’universo ideato da Akira Toriyama, con l’introduzione di angeli, dei della distruzione e anche del concetto di multiverso, ma l’elemento che ha fatto, e continua a far, discutere la community sono le trasformazioni dei protagonisti, una delle quali venne leakata da Toei Animation.

Il primo stadio evolutivo introdotto in Dragon Ball Super è stato il Super Saiyan God, caratterizzato da diversi cambiamenti nel design di Goku e Vegeta: una carnagione più scura, un fisico più asciutto, e i capelli per la prima volta rossi scarlatto, così come l’aura intorno a loro. Prima che questa forma facesse il suo debutto, però, fu la stessa Toei Animation a rivelarne il design ponendo sulla porta degli uffici principali un manifesto per la produzione del film Dragon Ball Z: la Battaglia degli Dei.

L’avviso in questione, come potete vedere nell’immagine riportata in calce, aveva il logo originale dell’anime, ma sulla destra era stato disegnato Goku nella nuova forma. Prima dell’arrivo nei cinema del film la community già impazziva per il Super Saiyan God, pur non sapendo il nome della forma, speculando su come Goku avesse potuto ottenere i capelli rossi e se questo particolare stadio sarebbe tornato nella serie canonica o sarebbe rimasto solo nei lungometraggi.

Oggi il Super Saiyan God rimane una delle trasformazioni secondarie, soprattutto dopo l’avvento dell’Ultra Istinto e dell’Ultra Ego, però questa singolare svista da parte di Toei Animation causò una crescita di popolarità della prima nuova forma dopo molti anni dal canonico Super Saiyan 3. Ricordavate questo aneddoto legato al Super Saiyan God? Fatecelo sapere nei commenti.