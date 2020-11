Dragon Ball Super: ricordiamo Hiromi Tsuru, voce di Bulma, a 3 anni dalla scomparsa

I nostri personaggi preferiti degli anime hanno un'unica voce di riferimento a cui ci affezioniamo, sentendola sempre nel corso del tempo. L'effetto si acuisce se poi quel personaggio è anche un protagonista, e difficilmente si potrà trovare una nuova normalità per personaggi come Bulma di Dragon Ball Super quando si perde la propria voce storica.

Tre anni fa, nella notte tra il 16 e il 17 novembre, ci lasciò Hiromi Tsuru a 57 anni. La sua auto fu trovata ferma lungo la Shuto Expressway di Tokyo con le quattro frecce attive e, all'interno della vettura, c'era il corpo senza vita della doppiatrice di Bulma. Non ci fu nulla da fare e, dopo qualche giorno, fu capito che la causa del decesso fu una dissezione aortica fatale.

Era da quando aveva 26 anni che fu contattata per il ruolo di Bulma in Dragon Ball, un ruolo che aveva ripreso in anni recenti grazie al midquel Dragon Ball Super. La sua ultima apparizione nel personaggio risale all'episodio 128, che fu colmo di ringraziamenti e tributi per la doppiatrice. L'interpretazione di Bulma passò poi ad Aya Hisakawa, che vedremo davvero in azione in caso di un rinnovo con una seconda stagione di Dragon Ball Super che i fan aspettano ormai da tantissimi anni.