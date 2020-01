Dragon Ball Super rimette al centro gli eroi di un tempo

Sembrano lontanissimi quei giorni in cui Goku si avventurava per il mondo alla ricerca delle Sfere del Drago tra un torneo Tenkaichi e l'altro, incontrando tanti personaggi che poi avrebbero reso grande l'universo di Dragon Ball. Con i livelli di potenza sempre più elevati, alcuni di questi guerrieri sono spariti da Dragon Ball Super.

Ma non per sempre perché il capitolo 56 di Dragon Ball Super ha mostrato ai lettori la grande carica dei Guerrieri Z. Oltre la Polizia Galattica, nella quale non manca il fifone Jaco, si riuniscono in attesa di Moro i più grandi guerrieri terrestri, anche quelli ignorati fin dal periodo di Dragon Ball Z.

Al fianco del Maestro Muten, di Crilin e di Tenshinhan che avevamo potuto rivedere anche durante il Torneo del Potere, scorsa saga di Dragon Ball Super, finalmente rivediamo due personaggi che non lottano da tantissimo tempo: Yamcha e Jiaozi. L'ex lottatore della scuola della Gru non combatte fin dalla saga dei Saiyan di Dragon Ball Z, preoccupandosi infatti della sua attuale capacità nella lotta, mentre Yamcha è carico per il poter tornare in azione, dopo essersi ritirato dai combattimenti in seguito alla saga di Cell.

Una speciale doppia tavola di Dragon Ball Super mostra tutti questi guerrieri che fanno inevitabilmente pensare al passato umano di Dragon Ball, prima di farli passare all'azione. Come pensate si comporteranno i protagonisti di cui abbiamo seguito le gesta per tantissimo tempo, in attesa del ritorno di Goku e Vegeta?