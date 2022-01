Dragon Ball Super: ripercorriamo il progetto Tried to Draw in 50 illustrazioni di Toyotaro

In concomitanza con la pubblicazione mensile dei capitoli di Dragon Ball Super il mangaka Toyotaro, nato come fan dell’opera di Toriyama e diventato artista a tempo pieno sulla nuova serie, dedica uno sketch a personaggi principali e secondari aggiungendo messaggi speciali e didascalie. Ripercorriamo insieme a tutte le illustrazioni pubblicate.

In attesa di scoprire cosa avverrà nel capitolo 80, previsto per il 20 gennaio 2022 alle ore 16:00 su Manga Plus, la pagina Twitter ufficiale di Dragon Ball ha voluto condividere con la community l’incredibile collage dei 50 sketch e disegni realizzati da Toyotaro per la serie Tried to Draw, rivelatasi un simpatico modo per riscoprire comparse e personaggi scomparsi ormai da tempo dai Dragon Radar.

Da semplici disegni riguardanti la prima serie, come Pual e Androide 8, fino a ritratti particolarmente dettagliati come quello di Broly basato sul nuovo design elaborato per la pellicola dedicata al Super Saiyan Leggendario, e del minaccioso Zarbon, fino a rappresentazioni più o meno stravaganti di draghi, namecciani, avversari affrontati durante i tornei e scomparsi nel vasto universo di Dragon Ball, inseriti per lo più in situazioni, e pose, che suscitano ilarità.

Un omaggio speciale capace di trasmettere allo stesso tempo l’impegno e la passione che Toyotaro mette nel suo lavoro, al fianco del sensei Toriyama. Come di consueto fateci sapere cosa ne pensare nella sezione riservata ai commenti. Per concludere vi lasciamo scoprire il valore del guerriero più potente dell'universo.