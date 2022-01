Dragon Ball Super: riportare in vita quel personaggio è una pessima idea? Parliamone

Così come Naruto ha potuto incontrare il suo redivivo padre Minato, presto anche Goku potrebbe avere questa possibilità. Stando alle teorie della community, sorte in seguito agli eventi della Saga di Granolah il Sopravvissuto, in Dragon Ball Super Bardack potrebbe tornare in vita.

Dopo essere stato reso canonico dalla pellicola Dragon Ball Super: Broly, il padre di Goku è approdato ufficialmente anche tra le pagine del manga. Toyotaro, infatti, lo ha reso grande protagonista dell'attuale arco narrativo del manga attraverso una serie di flashback significativi. Attraverso la sua figura, infatti, Granolah comprende la verità sull'estinzione della sua razza e sull'essenza della sua stessa vita.

Impegnato in combattimento con Gas, Goku fa nuovamente i conti con una figura paterna mai conosciuta. La sua somiglianza con Bardack, infatti, spaventa l'Heeters fino a farlo riprendere dallo stato di Berserk in cui era caduto. Ma Kakarot avrà mai modo d'incontrare suo papà?

Stando alle ipotesi del fandom, nel corso dei prossimi capitoli del manga potremmo assistere alla resurrezione di Bardack. Attraverso un desiderio espresso alle Sfere del Drago di Cereal, il defunto Saiyan sarebbe l'unico guerriero a poter ostacolare l'avanzata degli Heeters. Questa,però, potrebbe essere una pessima idea, per quanto riguarda i risvolti della narrazione.

Innanzitutto, ciò andrebbe a rovinare quell'affascinante aura di mistero che pervade il personaggio. In tutta la serie, abbiamo avuto solamente piccoli scorci di lui, che però ci hanno fatto appassionare e innamorare del suo character design.

Ancora più importante è il problema che sorgerebbe in seguito alla fine della saga. Qualora Bardack dovesse sconfiggere Gas, dopo quale sarebbe il suo ruolo? Probabilmente, andrebbe a finire nel dimenticatoio come Broly, e un po' come Freezer che fa apparizioni saltuarie.

Infine, la vera forza del Bardack di Dragon Ball Super sminuirebbe ancor più il Super Saiyan God, ma anche l'Ultra Istinto di Goku e l'Ultra Ego di Vegeta.