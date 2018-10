Dragon Ball Super riscriverà non solo le origini di Broly, ma anche quelle di Kakaroth

Il più recente trailer di Dragon Ball Super: Broly ci ha permesso di dare uno sguardo al passato di Goku, Vegeta e dello stesso Broly, in quanto la prima parte della nuova pellicola cinematografica sarà ambientata prima ancora della distruzione del pianeta nativo dei Saiyan.

In particolare, il filmato pubblicato solo qualche giorno fa ha rivelato delle versioni fanciullesche dei suddetti Saiyan, che in questo caso potremmo definire addirittura alternative, se confrontate con quelle classiche. Nella clip, Vegeta, Goku e Broly appartengono più o meno alla stessa generazione, ma il primo è quasi certamente il più “anziano” dei tre (come lo è sempre stato, del resto).



A giudicare dalle immagini, i giovani Vegeta e Broly conquistavano già un pianeta dopo l’altro, mentre Kakaroth compare unicamente in una scena molto toccante in cui il ragazzino è a bordo di una navicella Saiyan ed è costretto a dire - forse inconsapevolmente - addio ai genitori Bardak e Gine (la compagna ufficiale di Bardak, nonché madre di Kakaroth e Radish).

Sebbene Dragon Ball Super: Broly ripescherà e soprattutto canonizzerà alcuni elementi di Dragon Ball Minus, la pellicola proporrà anche diverse retcon, cestinando svariate libertà che il sensei Toriyama concesse allo staff dei due principali (e storici) anime del brand.