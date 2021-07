Dragon Ball Super, i risultati del sondaggio di popolarità: il sorpasso dell'eterno rivale

L'eterno scontro tra Goku e Vegeta è una rivalità che non si gioca più soltanto sul campo di battaglia bensì anche al di fuori dello stesso manga. I lettori sono stati infatti chiamati da Shonen Jump per rispondere al nuovo sondaggio di popolarità e decretare l'attuale personaggio preferito dal pubblico.

Nell'ultimo capitolo finalmente Toriyama e Toyotaro hanno concesso a Vegeta l'intero palcoscenico per lo scontro con Granolah, battaglia che il Principe dei Saiyan ha combattuto con strategia e celando un asso nella manica. Il nostro eroe ha infatti appreso una nuova tecnica divina da Beerus che pare averlo avvicinato davvero tanto ad un dio della distruzione al pari di Toppo durante la Saga del Torneo del Potere.

E probabilmente è merito degli ultimi risvolti del manga se Vegeta è riuscito a vincere l'ultimo sondaggio di popolarità indetto da Shueisha, sorpassando finalmente l'eterno rivale Goku. La classifica in questione, dunque, qui segue:

Vegeta Goku Gohan Goku Black Trunks del Futuro Beerus Whis C-17 Freeza Crilin Granolah Moro C-18 Zamasu Chi-Chi Cabbe Bulma Pesce Oracolo Jaco Mai del Futuro OG73-i Macki Elec Gas Oil

Mancano diversi personaggi all'appello che non sono riusciti nemmeno a guadagnarsi un posto in classifica come Piccolo, Goten e tanti altri. Interessante, tuttavia, come i lettori abbiano finalmente decretato Vegeta come miglior personaggio di Dragon Ball Super finora. E voi, invece, siete d'accordo con questa classifica? Diteci la vostra personale top 5 nello spazio dedicato ai commenti.