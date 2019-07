Dragon Ball Super: ritorna nella programmazione del canale Mediaset Italia 2

Ritorna la serie di Dragon Ball Super nel palinsesto Mediaset. Dopo aver portato in Italia serie come Dragon Ball, One Piece e Naruto, e aver fatto appassionare intere generazioni alle gesta di Son Goku, il canale Italia 2 riprende a trasmettere le puntate dell'opera di Akira Toriyama.

Stando alle informazioni disponibili, sappiamo che la fascia oraria in cui verrà trasmesso Dragon Ball Super sarà quella che va dalle 21:10 alle 23:00 del lunedì sera. Lo slot verrà diviso con Dragon Ball GT e con M;y Hero Academia, anche se non abbiamo maggiori informazioni al riguardo.

La messa in onda delle repliche delle puntate è segnata per la notte del martedì sera, nella fascia 23:00-1:00.

Non viene indicato se gli episodi saranno inediti o se la serie si fermerà di nuovo al Torneo del Potere, saga mai continuata su Italia 1, ma non essendo presente la dicitura prima tv all'interno della programmazione pensiamo si tratterà di episodi già presenti nel palinsesto di Italia 1.

Così mentre aspettiamo notizie riguardo l'uscita di una nuova stagione di Dragon Ball Super, a partire dal primo settembre potremo rivedere le avventure di Goku e dei suoi amici trasmesse su Italia 2. I fan più sfegatati saranno entusiasti di sapere che la linea di action figures dedicate a Goku e Broly recentemente annunciate.