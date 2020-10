Dragon Ball Super: ritorna la sexy Androide 21 con il cosplay di Kinpatsu

Solitamente i personaggi presenti nei videogiochi di Dragon Ball provengono direttamente dalla serie anime e manga di Akira Toriyama. Alcune volte però vengono inseriti personaggi e forme extra completamente inedite. Un esempio fu Vegeta Super Saiyan 3 che non vedremo in Dragon Ball Super ormai quasi certamente, considerate le nuove trasformazioni.

Un altro personaggio che si è però guadagnato un po' di popolarità di recente è Androide 21, il nuovo cyborg del Fiocco Rosso che ha fatto la sua comparsa in Dragon Ball FighterZ. Come, C18, anche lei è un cyborg femminile e si presenta come una dottoressa dai capelli castani, ma è capace di trasformarsi a causa delle cellule di Majin Bu che ha nel corpo. Dopo la trasformazione, che le impone anche una voglia di divorare gli eroi nemici, la sua pelle diventa rosa e i capelli bianchi.

Ovviamente cambia anche i vestiti con una fascia che le copre il seno e i pantaloni bianchi alla Majin Bu. Questa versione più sexy dell'androide 21 arriva sotto forma di cosplay grazie a Kinpatsu. In basso possiamo vedere la foto dove la ragazza ci regala questo travestimento.

Finora non è ancora ufficiale l'ingresso di Androide 21 nell'universo canonico, chissà se in futuro farà una comparsa in Dragon Ball Super.