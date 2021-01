Dragon Ball Super: il ritorno di un antagonista ha scosso l'universo criminale

Il nuovo arco narrativo del manga di Dragon Ball Super, la "Saga del Sopravvissuto Granolah", pare essere strettamente collegato con la resurrezione di Freezer, tornato in vita all'inizio dell'opera. Ma a quanto pare non è solo il cacciatore di taglie a serbare rancore verso il tiranno spaziale.

Il capitolo 68 di Dragon Ball Super ha segnato l'inizio della nuova saga di Dragon Ball Super, che seguirà le vicende di Granolah, un cacciatore di taglie che è stato incaricato dagli Heeters di catturare l'Androide OG73. Ma le azioni del misterioso debuttante sembrano essere strettamente legate al ritorno in vita di Freezer.

Stando a quanto affermato dal leader degli Heeters, Elec, la notizia della resurrezione di Freezer pare abbia sconvolto l'universo. Quando Granolah gli riporta i resti di Androide OG73, infatti, il pirata spaziale non gli assegna ulteriori incarichi e la causa è proprio Freezer.

"Lo stato delle cose nell'universo sta cambiando", dice Elec. "Non stiamo ricevendo alcun incarico al momento. Freezer è stato rianimato, non importa cosa sia successo, ma questo è un male per gli affari. Quando le persone sono spaventate, non sono disposte a fare affari".

Dalla morte di Freezer, i criminali spaziali dell'Universo 7 si stavano spartendo il bottino; l'assenza di un grande signore del male aveva permesso ai pesci più piccoli di entrare nel mercato e guadagnarsi da vivere illecitamente. Ma il solo risuonare del nome di Freezer ha portato instabilità in questo nuovo sistema.

In precedenza, Granolah aveva rivelato che le forze di Freezer, e in particolare modo gli scimmioni Saiyan, avevano distrutto il suo pianeta natale, Cereal. Ascoltando questa notizia, il cacciatore di taglie pare intenzionato a cercare vendetta, ma Elec gli consiglia di non scherzare con il fuoco. "Non provarci nemmeno. Freezer è tornato e in qualche modo è più forte che mai. Giocheresti con il fuoco, probabilmente non avresti alcuna possibilità".

Tuttavia, ciò non vuol dire che i criminali spaziali si stenderanno ai piedi di Freezer. Sia Elec che Granolah sembrano intenzionati a sconfiggerlo per assicurarsi il posto da dominatore dell'universo. Nel frattempo, andiamo alla scoperta degli Heeters di Dragon Ball Super. Svelata la reale minaccia di Androide OG73 in Dragon Ball Super.