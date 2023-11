Dragon Ball Super, dal ritorno di Cooler, a Freezer vs Gohan: le teorie sul capitolo 100

A un solo passo dalla fine dell'arco narrativo di Super Hero nel manga di Dragon Ball Super, l'hype è già alle stelle. L'adattamento del lungometraggio è agli sgoccioli e Toyotaro potrebbe includere già nel prossimo capitolo un preludio alla prossima saga. Ma esattamente cosa potrebbe succedere in Dragon Ball Super 100? Le ipotesi sono numerose.

Se ancora non avete visto il film Dragon Ball Super: Super Hero, oppure non siete in pari con il manga, occhio ai prossimi spoiler!

Il risveglio definitivo di Gohan in Dragon Ball Super 99 ha avvicinato l'opera alla conclusione dell'attuale arco. Mentre Piccolo trattiene Cell Max, Gohan Beast carica il suo Makankosappo. Nel prossimo capitolo del manga assisteremo sicuramente all'esito di questo scenario. La sconfitta del mostruoso antagonista sposterà poi l'attenzione su Goku e Vegeta, i quali si stanno sfidando in forma base sul Pianeta Beerus. Il manga deve adattare circa gli ultimi 10 minuti del film, ma poi? Gli scenari sono diversi, ma ad accrescere le aspettative del pubblico è stato Victory Uchiha, editor di Dragon Ball Super che ha promesso sviluppi pazzeschi.

È opinione di molti che Super Hero potrebbe chiudersi esattamente come il finale della Saga di Granolah, quando Black Freezer fece irruzione sulla scena per mettere al tappeto Goku Ultra Istinto e Vegeta Ultra Ego con uno solo colpo. Se dovesse andare effettivamente così, Black Freezer potrebbe dimostrare la sua onnipotenza schiacciando Gohan Beast e Orange Piccolo, e poi allontanandosi nuovamente senza spiegazioni.

Il sogno del fandom è che nelle pagine finali di Dragon Ball Super 100 venga reso canonico Cooler, il fratello maggiore di Freezer. Con un familiare a coprirgli le spalle, si aprirebbe uno scenario pazzesco, una gigantesca battaglia di gruppo tra Freezer e Cooler, contro Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo ed eventualmente anche Broly.

L'ultima ipotesi, anche la meno probabile, è che il manga vada a cambiare il finale di questa saga. Qualora Cell Max dovesse liberarsi dalla presa di Orange Piccolo, in condizioni estreme potrebbe ottenere un power-up del tutto inaspettato. La comparsa di Perfect Cell Max metterebbe a dura prova Gohan Beast. La verità la scopriremo solamente con l'uscita ufficiale di Dragon Ball Super 100.