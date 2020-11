Dragon Ball Super: il ritorno di Vegeta nel prossimo capitolo, cosa significa?

Nei precedenti capitoli di Dragon Ball Super avevamo assistito alla sconfitta di Vegeta e degli altri guerrieri Z da parte di Molo, il Divoratore di Pianeti. Ma sembra che il principe dei Saiyan sia pronto a tornare in azione.

Il primo a guarire ed a poter combattere contro il potente nemico fu Goku dotato, inoltre, di nuove capacità di controllo dell'Ultra Istinto. Col proseguire della battaglia però avvengono diversi colpi di scena e Molo sembra essersi fuso con lo stesso pianeta Terra.

Da un Tweet che riporto infondo alla news vediamo le prime pagine del capitolo 66 che mostrano la nuova forma del nemico e, successivamente, mentre il protagonista è impegnato a combattere un grido intima a quest'ultimo di spostarsi. Ed ecco dall'alto apparire Vegeta.

Nello scorso capitolo il nostro eroe doveva decidere in fretta come affrontare la situazione prima che Molo continuando a crescere in dimensioni e forza arrivi ad esplodere con tutta la galassia, ma l'unica soluzione sembrava essere quella di distruggere l'intero pianeta. Ora, con l'arrivo del potente alleato, la battaglia potrebbe volgere al termine. Vegeta, sul pianeta Yardrat, ha imparato a separare le fusioni e, se fosse possibile, potrebbe dividere l'avversario dal pianeta con cui si è fuso, diventando un tassello importante per la salvezza della Terra proprio come già qualcuno aveva ipotizzato in un manga fan-made di Dragon Ball Super.

E voi cosa ne pensate? state seguendo questo incredibile scontro? Vi lascio inoltre una notizia riguardante lo stesso capitolo 66 di Dragon Ball Super a colori.