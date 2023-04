Dragon Ball Super: il ritorno di Vegeta Ultra Ego in questa fan art di Ibarra

Vegeta, il principe dei Saiyan, è uno dei personaggi più iconici e amati dell'universo di Dragon Ball. Da sempre in lotta per superare il suo rivale Goku, Vegeta ha continuato a evolversi nel corso degli anni, raggiungendo nuovi livelli di potenza e di abilità, migliorandosi anche nel manga Dragon Ball Super.

L'ultimo stadio della sua evoluzione è stato raggiunto con la trasformazione in Vegeta Ultra Ego. Questa nuova forma, introdotta di recente nel manga di Dragon Ball Super, è una versione parallela dell'Ultra Istinto di Goku, con però principi divini che si rifanno alla distruzione. Vegeta raggiunge questa forma grazie al suo allenamento col Dio della Distruzione Beerus, il quale gli ricorda cosa significhi essere un saiyan. Grazie a questa tecnica, Vegeta è in grado di sfruttare il ki divino e potenziarsi enormemente.

Una volta raggiunto lo stato di Ultra Ego, Vegeta diventa molto più veloce e potente, con un'aura violacea intensa che circonda il suo corpo. I capelli rimangono sempre identici come forma, ma cambiano colore diventando della stessa tonalità della sua aura, e lo stesso si può dire degli occhi, mentre le sopracciglia scompaiono. La sua forza è così grande che riesce a tenere testa a Granolah, che in quel momento era il più forte dell'universo.

Da tempo Vegeta non appare in Dragon Ball Super a causa della fine della saga di Granolah, avvenuta nell'estate del 2022, e con l'inizio della saga di Super Hero che terrà bloccati i lettori sulle faccende terrestri ancora per un po'. Intanto però Angel Ibarra prepara questa fan art di Vegeta Ultra Ego con tutte le caratteristiche che ormai sono ben note e descritte sopra. Il saiyan si sta allenando, magari ancora con Beerus, o con Broly o Goku, riuscirà a migliorare il suo controllo sulla tecnica divina?