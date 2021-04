Dragon Ball Super: la rivalità tra Goku e Vegeta è ancora accesa, si scontreranno presto?

Dal loro primo indimenticabile scontro, la rivalità tra Goku e Vegeta è passata negli annali. L'uno spinge l'altro a migliorarsi costantemente, portando i due Saiyan verso livelli di potere assolutamente inimmaginabili. Sebbene non si confrontino seriamente da diverso tempo, in Dragon Ball Super i due si considerano ancora rivali.

Il manga di Dragon Ball Super si è appena immerso in un nuovo arco narrativo che sta portando Goku e Vegeta a migliorare ulteriormente le proprie abilità. Dopo aver assistito quasi impotente alla sconfitta di Molo, per mano di Kakarot, Vegeta è più determinato che mai nel voler eguagliare il suo rivale. Tuttavia, consapevole di non poter controllare l'Ultra Istinto, sceglie, consigliato da Lord Beerus, la via degli Dei della Distruzione.

Nel mentre, Goku sta cercando di perfezionare l'Ultra Istinto allenandosi con Whis, il quale, nel capitolo 71 di Dragon Ball Super, gli rivela un segreto fondamentale. Goku deve rinunciare alla sua trasformazione ed entrare costantemente in quello status, esattamente come fanno gli angeli.

Spinti dal desiderio di diventare sempre più forti, nonché i migliori di tutti gli Universi, Goku e Vegeta stanno scalando una ripida montagna. Tuttavia, i primi risultati già iniziano a farsi vedere. Allo stato attuale, e in termini di pura potenza, Kakarot dovrebbe essere ancora al di sopra del Principe dei Saiyan. Qualora però i due dovessero scontrarsi nuovamente, come non fanno da diverso tempo, il vincitore sarebbe tutt'altro che scontato.

E voi cosa ne pensate, li rivedremo mai combattere seriamente? Potrebbe essere questo epico scontro a chiudere il manga di Toriyama e Toyotaro. Nel frattempo, un antagonista minore di Dragon Ball Super sembra essere in realtà più forte di Freezer.