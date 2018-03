Dragon Ball Super: rivedremo i Saiyan dell'Universo 6 in forma di Super Saiyan 3?

I Saiyan dell'Universo 5 - ovvero Cabba, Kale e Caulifla - sono state alcune delle note più piacevoli tra i personaggi di. È possibile che, in futuro, rivedremo i tre guerrieri e che, magari, sfoggeranno nuove trasformazioni come il Super Saiyan 3?

I vari Cabba, Kale e Caulifla, nel corso della Saga della Sopravvivenza degli Universi in Dragon Ball Super, hanno dato prova di riuscire ad evolversi molto velocemente: Cabba era già in grado di diventare Super Saiyan, ma combattere al fianco di Vegeta lo ha spinto a diventare Super Saiyan 2; Caulifla ha imparato dapprima il Super Saiyan, grazie a Cabba, mentre Kale non solo ha sbloccato il suo personale Super Saiyan Berserker, ma il duello contro Goku al fianco della sua amata "sorellona" l'ha portata a raggiungere uno stadio controllato del SSJ di colore verde.

I Saiyan dell'Universo 6, e in particolare Caulifla, hanno mostrato un certo interesse nel Super Saiyan 3 di Goku e l'energica guerriera, che ha combattuto strenuamente contro il protagonista con l'obiettivo di allenarsi e migliorare, è più decisa che mai a raggiungere lo stadio che conferisce ai Saiyan un taglio di capelli lungo e dorato.

D'altronde, quando in Dragon Ball Super 131 C17 ha fatto sì che Super Shenron ripristinasse tutti gli Universi cancellati, l'ultima scena in cui sono comparsi i Saiyan del Sesto prima di salutarci ha visto proprio Caulifla spronare Kale affinché raggiungano il livello di un Super Saiyan di terzo livello.

Se mai Dragon Ball Super tornasse in TV in futuro e ci sia spazio per i simpatici Saiyan dell'Universo 6, siamo piuttosto sicuri che li vedremo sfoggiare nuove e potenti trasformazioni. Alcune fan art, peraltro, hanno già immaginato Cabba e Kale in tal senso...